عبد الرؤوف ضيف كرسي التعارف العدد التاسع

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 46,111
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يــســرنــا نــحــن في منتدى اللمة الجزائرية
وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين والاداريين تحت سقف واحد
أو فوق كرسي واحد
هــــــــو
يــســرنــا نــحــن في منتدى اللمة الجزائرية
وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين والاداريين تحت سقف واحد
أو فوق كرسي واحد
هــــــــو
فكــرة الموضوع:
وهي أننا سنصطاد في كل مرة
عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على الكرسي
لمدة أسبوع
وسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره
ملاحظات:
-عدم طرح أسئلة محرجة للضيف
-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها
- في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع
في الأخير أملنا أن نرقى بالمنتدى ونصل رباط الأخوة بين جميع الأعضاء
كأسرة واحدة
واليوم اخترنا الاخ الملفت للانتباه بردوده ومواضيعه الهادفة الاخ ابن ولاية بسكرة :
@عبدالرؤوف
أهلا وسهلا بك