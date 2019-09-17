الفلفت طلاء مخملي للشقف والفلات

sami44

sami44

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من الدهانات الديكورية الواسعة الاستعمال
طلاء الفلفت

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وهو دهان ديكورى مائى يستخدم للسطوح الخرسانية والاسمنتية
وهو ذو تأثير قوى خاص صمم بحيث يعطى الشكل المخملى الفخم ويمكن استخدامه فى التطبيقات الداخلية للمنزل
وهو بديل متميز لورق الحائط وله عده خصائص وهى الاتى
: 1- مقاومة جيدة للغسيل فى حالة استخدام اساس نصف لامع
. 2- ثبات دائم فى اللون
. 3- عالى المتانة وقوى الالتصاق
. 4 -يعطى الشكل المخملى الفخم.
طريقة تنفيذ دهان الفلفت بالشكل الصحيح هى كالاتى.

تحضير الجدران كالعادة بطبقتين من معجون الطلاء( الاوندوي) وبعد سنفرة الحاىط جيدا
وبعدها عمل طبقة من المثبت او الفينيل يكون ملون حسب لون الفلفت
وبعد الجفاف التام تاتي مرحلة تطبيق الفلفت
بطريقة بسيطة وسلسة
ويكون التطبيق على مرحلتين طبقة اولى وثانية
ىبالنسبة للعدة لا يتطلب الكثير اسفنجة قاسية ونقية فقط وحدها تفي بالغرض
كما يمكن تطبيق الفلفت وبعدها عمل اشكال ديكورات بالستانسيل او البوشوار
يطبق في الغالب في الغرف واماكن محددة من الهول او الصالون
متواجد في بلادنا بمختلف الماركات ثمنو مرتفع نوعا ما لكنه يستحق ذالك
هذ الصور من تطبيقي فالتكوين
وهذا الشكل النهائي بلون البيج

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غدا ان شاء الله انتهي من عمل هول بطلاء الفلفت وسادرج لكم صور من اعمالي
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