تكريم عضوات التميز في ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر لسنة 2019

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- الجنس
- أنثى
وفقنا الله لنلتقي مع تكريم سنوي آخر
خاص بمتميزات ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر
وعلى رأسهن الجميلة التي كانت دينامو ونجمة
هده السنة بمواضيعها المميزة
وهي الاخت
@ملكة زوجي
ولاننسى تميز الاخوات الرائعات :
@@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@سكون الفجر
@خيرة جانت
@الوهم
بارك الله فيكن اخواتي
نهديكم وسام التميز للركن
فهرس التميز لسنة 2019 ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر