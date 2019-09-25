تكريم عضوات التميز في ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر لسنة 2019

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,147
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى

وفقنا الله لنلتقي مع تكريم سنوي آخر
خاص بمتميزات ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر


وعلى رأسهن الجميلة التي كانت دينامو ونجمة
هده السنة بمواضيعها المميزة
وهي الاخت

@ملكة زوجي

ولاننسى تميز الاخوات الرائعات :

@@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@سكون الفجر
@خيرة جانت
@الوهم

بارك الله فيكن اخواتي


نهديكم وسام التميز للركن

ركن-الزينة.gif


فهرس التميز لسنة 2019 ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر





 
الوهم

الوهم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 فيفري 2019
المشاركات
296
النقاط
21
العمر
29
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
مشكورة اختي السلطانة ان شاء الله نقدم المزيد والف مبروك للاخوات
 
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