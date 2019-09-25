النقطة السوداء والبقعة البيضاء...!

السلام عليكم خاوتي ان شاء الله راكم بخير وفي عافية قبل مدة اشهر كتبت في مدونتي (نصوص من وجع)

هذه التدوينه

(مخيفة هي عقلية الناس في

البحث عن ذرة الخير في الرجل الشرير وعن ذرة الشر في الرجل الخير...)

والفنا بزاف نشوف هذاك المثال تاع صفحة بيضاء ونقطة سوداء ويقلك شوف فيها ودائما يخرجولنا هذيك الحكمة تاع الانسان لازم يشوف كل الخير وما يركزش على الشر لي قليل عند الانسان الطيب الحكمة صحيحة وواقعية لكن الشي لي حاب نحكي عليه هو علاه ما يعطولناش حلول واقعية باش هذيك النقطة السوداء نمحوها كامل او هذيك البقعة البيضاء في الشخص الشرير نهتمو بيها ونخلوها تكبر حتى يغلب اللون الابيض اللون الاسود.. ديما نشوفو للحكمة من منظور واحد لكن لوكان نلاحظو مليح انو الحكمة تقدر تتفرع منها كثير من الحكم لانو اي انسان طيب ماذا بيها يتخلص من هذاك الفساد القليل لي فيه وهذاك الانسان الشرير ربما الظروف مكانتش في الصالح نتاعوا لهذا يحب لو ناس تدلو على الطريق وفي عوض لنكونو ناس تاع احكام وفقط نكونو ناس تاع توجيه كامل نغلطو وكامل نحتاجو ناس توجهنا عوض لا دافع عليا مثلا اذا كنت شخص شرير وعندي جانب جيد قدام ناس وتقلهم بالاك فيه خير وتلبس لباس الشخص الحكيم لي اكتشف الماء في المريخ من الاحسن لو تجيني وتوجهني وتقلي انت انسان فيك الخير وتوريلي طريقة باش نعمم الخير في سائر حياتي.. احيانا مالازمش نكونو كامل حكماء في صياغة الحكمة ولكن من الاحسن نكونو حكماء في ارشاد المحكوم عليهم... شكرا والسلام ​