طريقة عمل بلح الشام

"بلح الشام" من الحلوى التي يفضِّلها الكثيرون، وتفضل العديد من ربات البيوت إعدادها في المنزل، نظرا لمذاقها المميز.وفيما يلي، خطوات تحضير "بلح الشام" بخطوات بسيطة على طريقة الشيف غادة التلي، في برنامجها "زعفران وفانيلا":-​