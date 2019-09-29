didi omar
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"بلح الشام" من الحلوى التي يفضِّلها الكثيرون، وتفضل العديد من ربات البيوت إعدادها في المنزل، نظرا لمذاقها المميز.المقادير
وفيما يلي، خطوات تحضير "بلح الشام" بخطوات بسيطة على طريقة الشيف غادة التلي، في برنامجها "زعفران وفانيلا" طريقة عمل بلح الشام :-
وفيما يلي، خطوات تحضير "بلح الشام" بخطوات بسيطة على طريقة الشيف غادة التلي، في برنامجها "زعفران وفانيلا" طريقة عمل بلح الشام :-
كوبان ماءطريقة التحضير
4 بيضات
2 ونصف كوب دقيق
50 جراما من الزبد
فانيلا
ملعقة كبيرة نشا
3 ملاعق كبيرة سميد
شربات
فستق مجروش للتزيين
زيت للقلي
4 بيضات
2 ونصف كوب دقيق
50 جراما من الزبد
فانيلا
ملعقة كبيرة نشا
3 ملاعق كبيرة سميد
شربات
فستق مجروش للتزيين
زيت للقلي
- وضع الماء مع الزبدة على النار ثم يضاف خليط الدقيق والنشا والسميد ويقلب حتى يصبح عجين.
- رفع الخليط من على النار ويترك ليبرد قليلا ثم يضاف البيض تدريجيا والفانيليا مع التقليب ثم توضع العجينة في كيس "حلواني".
- تُشكل أصابع في زيت غزير متوسط الحرارة ثم توضع في الشربات ويزين بالفستق ويقدم.
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- رفع الخليط من على النار ويترك ليبرد قليلا ثم يضاف البيض تدريجيا والفانيليا مع التقليب ثم توضع العجينة في كيس "حلواني".
- تُشكل أصابع في زيت غزير متوسط الحرارة ثم توضع في الشربات ويزين بالفستق ويقدم.
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