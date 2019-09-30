اللسان جارح و القلب صافي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أسعد الله أوقاتكم و طيب أحوالكم

و ربي يجعلكم من الناس لي قلبهم صافي و كلامهم طيب

حبيت اليوم نحكي على الناس لي خفيفة في الكلام و تمتم تفرغ و متحسبش وفي النهاية تقولك قلبي بيض لي في قلبي على لساني و حنا ماشي منافقين و مناش بزوج وجوه

معليش كل انسان وعندو عيب بل وعندو عيوب لكن علاش نحطو هالة ملائكية علي العيب و نحبو بالسيف نرجعوه ميزة في عوض ما نعالجوه

سبحان الله ربي يقول مكانش قد الكلام الطيب و الرسول عليه الصلاة و السلام يوصي يقول قل خيرا او اصمت و يقول لا تغضب باش العبد يحكم في الرعونة ديالو ...ونتا في آخر الزمان تقول لالا انا هكذا و لازم تتقبلوني هكدا

الانسان لازم يدير مليح في بالو بلي المشاكل يجوزو و يتحلو ولو ينسيهم الزمان لكن الكلمة تبقى و تخسر ...وفي وحد الحكاية من حكايات ناس زمان ذكرتني به وحدة اليوم كاين كلمة شابة نقالت الانسان يحطها قدام عينيه الجرح يبرا لكن كلمة العار عمرها ما تبرا كل من نتفكرها تولي جديدة

و شحال من ناس يخسرو ناس بكلمة قالوها ...الناس نفسيات نتا تبانلك بلي هادي عفوية منك لكن كاين نفوس حساسة النسمة تأثر فيها فراعيهم بكلامك

الوضوح مليح مكانش قدو نعم و الصراحة راحة لكن الوضوح في المشكلة و اننا نطروحوها و نعالجوها ماشي نداريو عليها ونستناوها تتحل و لا نستناو لي غلط يصحح غلطتو بلا منعالجو معاه الامر و ليس في انو نقولو كل مافي قلب كيف ماكان و في لحظة انفعال.. الانسان يحل مشاكلو مقلناش لكن يدير في بالو بلي كلامو راهو يوصل لقلب يتحس و ينجرح فيرد بالو لاختيار كلماتو و لأسلوبو في الكلام ويسيي ميتكلمكش كامل في لحظة الغضب الأولى

و هادي انو يكون لسانك جارح و قلبك صافي كي لحليب راجعها مليح لأنو اللسان يغرف من القلب فاذا كان كلامك جارح فمن باب اولى قلبك يحتاج منك أن تصلحه

كلمة جارحة قادرة تغضب عليك والديك ...كلمة جارحة قادرة تبعد حياتك الزوجية سبعين خريف عن الهناء و السعادة ...كلمة جارحة قادرة تبني بينك و بين خوك حيوط و حيوط من الجفاء ...كلمة جارحة قادرة تخلي في نفسية الطفل ديالك شرخ نفسي لا يطيب

فالله الله في قلوب من حولكم

في أمان الله