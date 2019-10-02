ضيفة العدد العاشر من كرسي التعارف Autumn leaves

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,165
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يــســرنــا نــحــن في منتدى اللمة الجزائرية
وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين والاداريين تحت سقف واحد
أو فوق كرسي واحد
هــــــــو










فكــرة الموضوع:

وهي أننا سنصطاد في كل مرة

عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على الكرسي
لمدة أسبوع
وسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره









ملاحظات:

-عدم طرح أسئلة محرجة للضيف
-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها
- في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع

في الأخير أملنا أن نرقى بالمنتدى ونصل رباط الأخوة بين جميع الأعضاء
كأسرة واحدة









واليوم اخترنا أختا وفية ومحبة للمنتدى فلنرحب بها ونشاركها فرصة التعرف عليها عن قرب
هي الأخت التي أحبت المنتدى وأحبت الجزائر ابنة اليمن :

@Autumn leaves

أهلا وسهلا بك
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,165
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
أهلا وسهلا بيك اختي
الضيافة على الطريقة الجزائرية
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اسئلتي :

-كيف تعرفتي على منتدى اللمة الجزائرية ؟
-اكثر اعضاء تعلقتي بهم مند تسجيلك ؟
-نوع المواضيع التي تحبينها في المنتدى ؟
 
يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,643
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خير من اخترتم
لا اعرف طرح الاسئلة هههههههه
ساتابعكم فقط باذن الله
يوجد سؤال واحد :
هل اخطات في حقك يوما غاليتي ؟
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,512
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
اهلا باوراق الخريف في بستان اللمه على كرسي التعارف
اعرف ان القهوه اصلها اليمن جبتهالك حب و وطايبه
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احجز مكان ولي عوده للتحقيق جهزي حالك
 
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