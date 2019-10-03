ماذا يحدث؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الصراحة الموضوع ارتجالي دون تزيين ولا فواصل

لكن سأهتم بهذا الجانب بعد ان استقر معكم هنا

عودة الى الموضوع...........

ماذايحدث لهذا المجتمع

فالمتأمل لواقع حالناا

يجد ان كل القيم الاخلاقية قد ضرب بها عرض الحائط

فلم يعد للزواج مثلا قدسيته فهوالرباط الذي يحميه ويقويه

ففي السابق ان تعرضت العلاقة لأي هزة مرتدة يحاول

كل منهما التنازل ولوعلى حساب أمور عديدة للحفاظ عليه

لكن الان لاول مشكلة تواجه الزوجان طلقني او انت طالق...

وان لم تصل الى هذا الحد فتجد الخيانة

وما ادراك ما الخيانة فهي لم تعد من اختصاص او مقتصرة على الزوج

فالكثير من الزيجات حدثي العهد قد نسفتها خيانة الزوجة

وتعدتها الى اللجوء الى الخلع الذي اصبح سلاح بيد الزوجة

ولكي لانظلم فهناك بعض الحالات من وجدنا في الخلع الخلاص