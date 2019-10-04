طلاء (ARDOR) لمسة عصريه بديكوى فاخر

sami44

sami44

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اليوم جبتلكم نوع من الطلاء الديكوري
ضهر مؤخرا واصبح واسع الاستعمال

طلاء الاردور

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هو طلاء ديكوري مخملي فاخر وثمنه باهض نوعا ما

متواجد في بلادنا في علامه سبيفر
هو عبارة عن طلاء هلامي متواجد بمختلف الالوان
سهل التطبيق وطريقة عمله بسيطة بالنسبة لعامل الدهان

هو طلاء له تاثير خاص به ومميز
اصله قاتم ويمكن اضافه ماده l50 له ليصبح براق

كما يمكن مزجه بطلاء الماجيك لايت ليخزن الضوء ويعيده في الظلام

هو سبيه بطلاء دوميس وطلاا الارتكو اللذان ادرجنا عنهما موضوع لكل نوع في مواضيع سابقه
وشرحنا طريقة العمل بالتفصيل
ونضرا لغلاء الثمن لا يمكن تطبيقه في مساحات كبيره
يمكن عمله في زوايا معينه
او حائط واحد في الصالون او الهول
ويمكن عمله فوق السيراميك بالممر او الهول
images (29).jpeg

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كما يمكن تطبيقه على الاسقف
خاصه على الكرانيش والاحزمه الاسمنتية او الاعمده
FB_IMG_1570223146606.jpg
يمكن عمل لوحات منه في الصالون او السلالم
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وهنا بعض الصور لغرفه نوم
مطبق فيه الاردور

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Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
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وااااو رووووعة
يعطيك الصحة
 
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