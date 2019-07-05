الكراكلي ( craquele) طلاء ديكوري ولمسة عصرية

رواد وزوار منتدى اللمة

مرتادي منتدى بيتي موهبتي

اليوم جبتلك نوع من انواع الطلاء الديكوري

الي هو طلاء الكراكلي

الكراكلي أو craquele هو طريقة من طرق المستخدمة في الدهانات كي تبدو القطعة المرسومة كما لو كانت قديمة والكلمة تعني التشقق وتستخدم الوان الأكريليك (لونان ) مع وسيط الكراكلي craquele medium

بعد تجهيز الحائط بمعجون لوندوي او معجون الطلاء وإنهاء الحك او السنفره بالورق

حيث تم طلاء الحائط بطلاء نصف براق مثل الساتيني ويكون ملون بلون معين من الاحسن يكون غامق

(لأنه سيظهر من خلال التشققات التي ستنتج فيما بعد )ندهن الحائط باستخدام الفرشاه بوسيط الكراكلي في اتجاه واحد او بشكل عشوائي وهذا مهم للغاية كما يمكن عمل وسيط الكراكلي او الجال بالرولو بشكل عشواىي

لأن التشققات الي ننتضرها تكون حسب انسياب شعيرات الفرشاة او الرولو

نترك الحائط يجف لمدة 3 ساعات تقريبا

ثم نقوم بطلاء الحائط بعجينة الكراكلي او طلاء مات. و ويجب ان يكون اللون مغاير تماما للون اللذي استعملناه في الطبقه السابقة

ونتركه يجف لمده من الزمن حسب درجة الحراره المتواجدة بالبيت

وبعدها سوف تضهر التشققات المنتضرة



طلاء جميل جدا ويمكن عمل ديكورات اخرى بعد ضهور التشققات يمكننا العمل بالالياج اللذي يعطينا ديكورات اخرى واكثر جمالا من الديكور الاول

يمكن عمل طلاء الكراكلي في حواىط كاملة

كما يمكن عمله في اماكن محدده كديكور لكرانيش والاحزمة الموجودة في الغرف او الاعمدة

يمكن عمله كلوحة كبيرة فالصالون

وفي ما يلي نستعرض لكم بعض الصور لطلاء الكراكلي وبمختلف الالوان انتقيتها لكم من النت

في انتضار عندما اقوم بتصوير اعمالي ادرجها لكم