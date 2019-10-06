الخصوصيه في المجتمع وفي المواقع

السلام عليكم ورحمه الله



مصطلح الخصوصية في المجتمع



الخصوصية هي مساحة مخصصة لكل فرد في المجتمع ، له حرية التصرف فيها وفقا لقيود معروفة يحكمها الدين والأخلاق واحترام الآخر ،

هذه المساحة يمارس فيها الفرد مايريد ، يقول فيها مايشاء ، ويسلك فيها بالطريقة التي يرغب بها طالما أن سلوكه لا يتعدى حدود مساحته ، يخفي فيها مايريد ويظهر ما يريد ..

لنرى ما يحدث حولنا ،

في كل يوم تعج المنتديات و وسائل التواصل الاجتماعي بالحديث حول هذا الموضوع بطريقة أو بأخرى ، مفادها أن الخصوصية أصبحت معدومة تماما في مجتمعاتنا

لماذا تلبس حذاء أسود ، وكيف تنفق مصروفك ، لماذا قلت كذا وكذا ..

ربما لم تعد هناك أية حدود أو حواجز لتدخلات الآخرين في شئوننا الخاصة !

ولم تعد هناك فواصل ،،

لم تعد هناك سمات نميز بها فئة عن فئة ،،

الجميع أصبح داخل مساحة واحدة والجميع يتدخل في الجميع .. والنتيجة ،،

فوضى عارمة جرفت المستور و السافر في مجتمعاتنا .

...

ما هي الخصوصية من وجهة نظرك .

ما رأيك ،، هل ترى أن مصطلح الخصوصية موجود بطريقة أو بأخرى في حياتنا.

هل تؤيد وضع حدودا فاصلة في حياتك بصفة عامة ، أم أن هناك أشخاص أو موضوعات خارج القاعدة .

ما هي الأسباب التي تدفع بالآخرينللتدخل فيشئون غيرهم من وجهة نظرك .

هل ترى أننا أحيانا نحن من نصنع الثغرات للتدخل في خصوصياتنا أم أن الأمر قسري ولا دخل لنا فيه. ​

الموضوع للاخت @Autumn leaves ​

دمتم ..