الخصوصيه في المجتمع وفي المواقع

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,565
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمه الله

مصطلح الخصوصية في المجتمع

الخصوصية هي مساحة مخصصة لكل فرد في المجتمع ، له حرية التصرف فيها وفقا لقيود معروفة يحكمها الدين والأخلاق واحترام الآخر ،
هذه المساحة يمارس فيها الفرد مايريد ، يقول فيها مايشاء ، ويسلك فيها بالطريقة التي يرغب بها طالما أن سلوكه لا يتعدى حدود مساحته ، يخفي فيها مايريد ويظهر ما يريد ..
لنرى ما يحدث حولنا ،
في كل يوم تعج المنتديات و وسائل التواصل الاجتماعي بالحديث حول هذا الموضوع بطريقة أو بأخرى ، مفادها أن الخصوصية أصبحت معدومة تماما في مجتمعاتنا
لماذا تلبس حذاء أسود ، وكيف تنفق مصروفك ، لماذا قلت كذا وكذا ..
ربما لم تعد هناك أية حدود أو حواجز لتدخلات الآخرين في شئوننا الخاصة !
ولم تعد هناك فواصل ،،
لم تعد هناك سمات نميز بها فئة عن فئة ،،
الجميع أصبح داخل مساحة واحدة والجميع يتدخل في الجميع .. والنتيجة ،،
فوضى عارمة جرفت المستور و السافر في مجتمعاتنا .
...
ما هي الخصوصية من وجهة نظرك .
ما رأيك ،، هل ترى أن مصطلح الخصوصية موجود بطريقة أو بأخرى في حياتنا.
هل تؤيد وضع حدودا فاصلة في حياتك بصفة عامة ، أم أن هناك أشخاص أو موضوعات خارج القاعدة .
ما هي الأسباب التي تدفع بالآخرينللتدخل فيشئون غيرهم من وجهة نظرك .
هل ترى أننا أحيانا نحن من نصنع الثغرات للتدخل في خصوصياتنا أم أن الأمر قسري ولا دخل لنا فيه.
دمتم ..
في انتظار تفاعلكم
...
الموضوع للاخت @Autumn leaves
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,565
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
كل التقدير للاخت على طرح الموضوع الهام والنقاشي بامتياز
اولا الخصوصيه كانت خلف ستار الحشمه والدين والتقاليد والاعراف اي كان بينها وبين كاشفها جدار امن لا يمكن تجاوزه بلي طريقة كانت
ومع التطور الحاصل في مجال التقنيه والتقليد الاعمى للغرب تهاوى هذا الجدار شيا فشيء الى ان تعرت كل حدود الخصوصيه
واصبحت في حكم الامر العادي
كل ما ابتعدنا عن ديننا وتقاليدنا واعرافنا وتخلينا عن مبادئنا كلما زادت الهوه بيننا وبين الامر الصواب
اصبحنا نكشف بيوتنا للعامه وكأن الامر عادي
اصبحنا نفشي اسرارنا للعامه وكأن الامر عادي
اصبحنا نبيح المحرمات وكأن الامر عادي
لي عوده للنقاش
 
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