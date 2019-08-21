تجربتي مع قناع الأسبرين لتفتيح الوجه

خيرة جانت

خيرة جانت

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
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محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الوصفة بصراحة مليحة والنتيجة تبان مباشرة و لكن عندي شوية كلام حبيت نقولو قبل الشروع في تقديم الوصفة
بداية اود ان اقدم بعض النصائح والملاحظات:
القاعدة الثابثة تاعنا هي :🙂قبل تجربة أي وصفة لازم نتأكدو بلي ماعندنا حساسية من أي مكون 🙂
👍🏻كاين نوع من الوصفات مالازمش نستعملوها اكثر من مرة أو مرتين في الاسبوع أو خلال الشهر لأنها قوية على البشرة بالتالي مالازمش نبالغو في تطبيقها .
👍🏻كما أنه لازم نلتزمو بالوقت المحدد لتطبيقها ويجب ازالتها مباشرة بعد ذلك كي لا نتحصل على نتائج عكسية.
👍🏻الوصفات ديما تستعمل على وجه نظيف كي نستفيد من مكوناتها.
👍🏻يجب الترطيب بعد كل وصفة .
👍🏻كاين وصفات مالازمش نستعملو الصابون لازالتها لأن ذلك يقلل من مفعولها بالتالي بعض الماء يكفي لذلك.
بدون إطالة إليكن الوصفة 👍🏻

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🙂تحياتي انا خيرو أحبكم في الله🙂 كثيرا
 
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