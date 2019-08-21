تجربتي مع قناع الأسبرين لتفتيح الوجه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالوصفة بصراحة مليحة والنتيجة تبان مباشرة و لكن عندي شوية كلام حبيت نقولو قبل الشروع في تقديم الوصفةبداية اود ان اقدم بعض النصائح والملاحظات:القاعدة الثابثة تاعنا هي :قبل تجربة أي وصفة لازم نتأكدو بلي ماعندنا حساسية من أي مكونكاين نوع من الوصفات مالازمش نستعملوها اكثر من مرة أو مرتين في الاسبوع أو خلال الشهر لأنها قوية على البشرة بالتالي مالازمش نبالغو في تطبيقها .كما أنه لازم نلتزمو بالوقت المحدد لتطبيقها ويجب ازالتها مباشرة بعد ذلك كي لا نتحصل على نتائج عكسية.الوصفات ديما تستعمل على وجه نظيف كي نستفيد من مكوناتها.يجب الترطيب بعد كل وصفة .كاين وصفات مالازمش نستعملو الصابون لازالتها لأن ذلك يقلل من مفعولها بالتالي بعض الماء يكفي لذلك.بدون إطالة إليكن الوصفةتحياتي انا خيرو أحبكم في اللهكثيرا