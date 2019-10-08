وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
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ذكر
وان تعدوا نعم الله لاتحصوها


عندما انظر إلى شعري الذي لا يتسم بالكثافة ؛ أتذكر من يعاني من الثعلبة أو الصلع ، فأقول .." الحمدلله "


عندما أشهق و أزفر و تتراقص أنفاسي بكل سهولة و يسر ؛ أتذكر من يعاني من ضيق التنفس و الربو بل اتذكر من لا يتنفس إلا من خلال ثقب بالرقبة ، فأقول .. " الحمدلله "


عندما آكل مالذ وطاب من الطعام أتذكر من حرم من الملح أو السكر أو من كثير من الأطعمة بل أتذكر من لا يتغذى إلا عن طريق الأنابيب و المحاليل ، فأقول .. " الحمدلله "


عندما أنطق و أتحدث مع اكتمال أسناني و توازن لساني ؛ أتذكر من لا أسنان له ؛ ومن يعاني التأتأة و التلعثم ؛ بل أتذكر من فقد صوته نهائيا !! فأقول .. "الحمدلله"


عندما أنظر إلى وجهي ؛ وأقول ليت انفي أصغر و ليت بشرتي أصفى وليت وليت.. أتذكر من ولد دميما مشوها ؛ بل أفكر بحال من تشوه لحادث أو حريق ، فأقول .. " الحمدلله "




عندما أنظر إلى يداي بأصابعي الكاملة السليمة وأتأمل الإعجاز الرباني فيما تستطيع هاتان اليدان عمله ؛ أتذكر من يعاني الرعاش أو الإعاقة أو من فقد يداه .. فأقول .. " الحمدلله "


عندما تحملني قدماي إلى حيث أريد و بأي سرعة أريد أتذكر من يعاني من العرج و الكساح و الديسك ؛ ومن يعاني الشلل والأدهى حين اتذكر من فقدهما.. فأقول .. " الحمدلله "


عندما أستلقي في فراشي قد أعاني أحيانا من بعض الأرق !! فأتذكر من حرم النوم لمرض أو ألم ما بل أتذكر المريض الذي يجافيه النوم لكثرة الأنابيب و الأجهزة المثبتة في جسده فأقول .. " الحمدلله "


هذا أحد أسرار سعادتي بعثت لكم بهالتسعدوا معي..
انظر لمن هو أدنى منك لتستشعر نعم الله عليك..
يارب ﻟك الحمد كما ﯾنبغي ﻟجلال وجهك و عظيم سلطانك ..
يارب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى ولك الحمد على كل حال ..
 
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