انا ابحث عن حساب الكتروني و بطاقة تمكنني من تنفيذ جميع المعاملات عبر الانترنت وليس لدي اي فكرة حول الموضوع، لقد فتحت حساب بايونير جديد، ولم اطلب بطاقة الدفع بعد.

فهل بايونير هو الحساب المناسب من أجل الدفع و شراء عبر الانترنت ؟

و هل يمكن تلقي من خلاله مبالغ مالية من شركات مثل ادسنس؟

و هل يمكن تفعيل به الباي بال؟