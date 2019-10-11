زواج الغصب موضوع للنقاش

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله
زوار ورواد منتدى الحياة الزوجية
اهلا بكم
موضوعنا اليوم خاص بزواج الغصب
#موضوع_للنقاش
#زواج_الغصب
لقول الرسول ﷺ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير )
العديد من الأباء يجبرن بناتهن وابنائهم على الزواج بالغصب دون ابداء رأيهم
هناك من يجبر ابنته على الزواج من احدهم على اساس انه ميسور الحال وصاحب جاه ونفوذ
وهذا الامر ساري في مجتمعنا من سنوات خلت و وبالخصوص في السنوات الاخيره
لا اقصد كل المجتمع وانما في اماكن محددة ومع عقليات متحجره لا ترى غير المنفذ المالي
للخروج من ازمة ما
وهذا الامر لا ينطبق على الاناث فقط بل امتد حتى الى الذكور
هناك من يجبر ابنه على الزواج من بنت فلان على اساس مصلحة معينة
هناك من يفرض على ابنه الزواج من الاقارب حفاضا على الميراث ربما
ضاربا بعرض الحائط كل الاعراف والتقاليد ان لم نقل ناسيا الجانب الديني وشروط الزواج
هذا الزواج في الغالب ينتهي بنهاية المصلحة
وان لم ينتهي بطلاق يكون منتهي وهو واقع
اي ان البنت التي اجبرت على هكذا زواج تعيش فاقده لمعناه
والولد اللذي تزوج هكذا زواج يعيش فاقدا لمقومات الزوج والزواج السعيد
_يقال اتركوها تتزوج بمن ترضى اليس من حقها؟؟؟
_الا يحق للاب ان يقرر مصير ابنته التي رباها لسنوات؟؟؟
_ما العيب في ان يختار الرجل زوجا لابنته ايحب الاب لابنته ما يضرها ؟؟؟
_الا يحق للولد ان يختار زوجته ومن يرضى بها دون تدخل من والده او امه؟؟
_ الا يحق للاب ان يزوج ابنه من فتاة يراها اهلا لتكون كنته وشريكة ابنه في بيته؟؟؟
لكم الخط ومن له قصة من الواقع يطلعنا بها
مع الراي او الراي المعاكس
لكم التحية من اخوكم
# sami44