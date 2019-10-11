زواج الغصب موضوع للنقاش

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبوركت على طرحك لهذه النقطة المهمة .أنا عن نفسي لا أجد فيها عيبا إن إختار لي أبي الزوج الذي يراه مناسبا لم يخطئ يوما في إختياره لي فكيف سيخطئ في غرز حياة لي و إن لم أتأقلم مع زوجي سيكون السبب مني أو من زوجي لا من أبي أراه كاملا لا يخطئ في حقي والكمال وجه الله سبحانه والحب يأتي مع المعاشرة لا يمكن لي أن أتزوج من إختاره قلبي بل من إختاره عقلي وكما يقال المثل ( لي فايتك بليلة فايتك بحيلة) إذا سكون خيار أبي هو الموفق .تقبل مروري ورأيي و إن كان البعض يرى فيه تخلفا فل يكن كذلك لا أؤمن بعلاقات الحب ولا بمداقيتها .