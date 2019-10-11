زواج الغصب موضوع للنقاش

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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محل الإقامة
فالفيراج
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ذكر

السلام عليكم ورحمة الله

زوار ورواد منتدى الحياة الزوجية
اهلا بكم
موضوعنا اليوم خاص بزواج الغصب

#موضوع_للنقاش
#زواج_الغصب

لقول الرسول ﷺ:( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير )
العديد من الأباء يجبرن بناتهن وابنائهم على الزواج بالغصب دون ابداء رأيهم
هناك من يجبر ابنته على الزواج من احدهم على اساس انه ميسور الحال وصاحب جاه ونفوذ
وهذا الامر ساري في مجتمعنا من سنوات خلت و وبالخصوص في السنوات الاخيره
لا اقصد كل المجتمع وانما في اماكن محددة ومع عقليات متحجره لا ترى غير المنفذ المالي
للخروج من ازمة ما
وهذا الامر لا ينطبق على الاناث فقط بل امتد حتى الى الذكور
هناك من يجبر ابنه على الزواج من بنت فلان على اساس مصلحة معينة
هناك من يفرض على ابنه الزواج من الاقارب حفاضا على الميراث ربما
ضاربا بعرض الحائط كل الاعراف والتقاليد ان لم نقل ناسيا الجانب الديني وشروط الزواج
هذا الزواج في الغالب ينتهي بنهاية المصلحة
وان لم ينتهي بطلاق يكون منتهي وهو واقع
اي ان البنت التي اجبرت على هكذا زواج تعيش فاقده لمعناه
والولد اللذي تزوج هكذا زواج يعيش فاقدا لمقومات الزوج والزواج السعيد


_يقال اتركوها تتزوج بمن ترضى اليس من حقها؟؟؟
_الا يحق للاب ان يقرر مصير ابنته التي رباها لسنوات؟؟؟
_ما العيب في ان يختار الرجل زوجا لابنته ايحب الاب لابنته ما يضرها ؟؟؟
_الا يحق للولد ان يختار زوجته ومن يرضى بها دون تدخل من والده او امه؟؟
_ الا يحق للاب ان يزوج ابنه من فتاة يراها اهلا لتكون كنته وشريكة ابنه في بيته؟؟؟

لكم الخط ومن له قصة من الواقع يطلعنا بها
مع الراي او الراي المعاكس
لكم التحية من اخوكم
# sami44





 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,631
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
القائمه منقولة والدعوة عامة

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اميرة الالم

اميرة الالم

:: عضو منتسِب ::
إنضم
5 أكتوبر 2019
المشاركات
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محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بوركت على طرحك لهذه النقطة المهمة .
أنا عن نفسي لا أجد فيها عيبا إن إختار لي أبي الزوج الذي يراه مناسبا لم يخطئ يوما في إختياره لي فكيف سيخطئ في غرز حياة لي و إن لم أتأقلم مع زوجي سيكون السبب مني أو من زوجي لا من أبي أراه كاملا لا يخطئ في حقي والكمال وجه الله سبحانه والحب يأتي مع المعاشرة لا يمكن لي أن أتزوج من إختاره قلبي بل من إختاره عقلي وكما يقال المثل ( لي فايتك بليلة فايتك بحيلة) إذا سكون خيار أبي هو الموفق .
تقبل مروري ورأيي و إن كان البعض يرى فيه تخلفا فل يكن كذلك لا أؤمن بعلاقات الحب ولا بمداقيتها .😇😇😇
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
4,153
النقاط
491
الجنس
أنثى
السلام عليكم
بالرغم أنك مدرتليش إشارة 😥😥😥😥
راني جيت نشارك ،موضوع في القمة لي عودة ان شاء الله
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,631
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال Malika Tlm:
السلام عليكم
بالرغم أنك مدرتليش إشارة 😥😥😥😥
راني جيت نشارك ،موضوع في القمة لي عودة ان شاء الله
إضغط للتوسيع...
اسف لم انتبه اقتبست القاىمة من شيماء هي الي ما دارتكش بالقائمة
اتمنى تشاركينا النقاش وامسحيها فيا هذ المرة
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
4,153
النقاط
491
الجنس
أنثى
قال sami44:
اسف لم انتبه اقتبست القاىمة من شيماء هي الي ما دارتكش بالقائمة
اتمنى تشاركينا النقاش وامسحيها فيا هذ المرة
إضغط للتوسيع...
لا لا مدامك أنت صاحب الموضوع نشارك لأنك تجيب مواضيع مميزة
شكرا أخي
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,631
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال اميرة الالم:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بوركت على طرحك لهذه النقطة المهمة .
أنا عن نفسي لا أجد فيها عيبا إن إختار لي أبي الزوج الذي يراه مناسبا لم يخطئ يوما في إختياره لي فكيف سيخطئ في غرز حياة لي و إن لم أتأقلم مع زوجي سيكون السبب مني أو من زوجي لا من أبي أراه كاملا لا يخطئ في حقي والكمال وجه الله سبحانه والحب يأتي مع المعاشرة لا يمكن لي أن أتزوج من إختاره قلبي بل من إختاره عقلي وكما يقال المثل ( لي فايتك بليلة فايتك بحيلة) إذا سكون خيار أبي هو الموفق .
تقبل مروري ورأيي و إن كان البعض يرى فيه تخلفا فل يكن كذلك لا أؤمن بعلاقات الحب ولا بمداقيتها .😇😇😇
إضغط للتوسيع...
عليكم السلام ورحمة الله
رايك احترمه وما قلته صواب وليس تخلف وهو عين الصواب
الاشكال ليس في اختيار الاب للزوج لك وانما اجبارك على زواج لا ترضين به
هذه نقطة مهمة زواج الغصب المقصود منه ان يختار لك زوج وانت له كارهة
ما ىدك على هذا
 
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