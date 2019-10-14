ضيفة العدد الحادي عشر من كرسي التعارف مع ( malika tlm)

السلام عليكم واهلا بك في كرسي التعارف

اتمنى لك جلسة مريحة

وهذي اسئله خفيفه

رانا في التسخينات برك



_كيف تعرفتي على منتدى اللمة الجزائرية ؟

_ما الهدف من دخولك المنتدى؟

-نوع المواضيع التي تحبينها في المنتدى

ما هو احب ركن عندك في المنتدى



لي عودة ان شاء الله