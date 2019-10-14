ضيفة العدد الحادي عشر من كرسي التعارف مع ( malika tlm)

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,687
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

يــســرنــا نــحــن في منتدى اللمة الجزائرية
وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين والاداريين تحت سقف واحد
أو فوق كرسي واحد
هــــــــو












فكــرة الموضوع:

وهي أننا سنصطاد في كل مرة

عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على الكرسي
لمدة أسبوع
وسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره









ملاحظات:

-عدم طرح أسئلة محرجة للضيف
-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها
- في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع

في الأخير أملنا أن نرقى بالمنتدى ونصل رباط الأخوة بين جميع الأعضاء
كأسرة واحدة









واليوم بما انني راسلت بعض الاخوة الأعضاء من الذكور لكنهم ارادو تأجيل وقت جلوسهم
على كرسي التعارف
اخترنا أختا وفية ومحبة للمنتدى فلنرحب بها ونشاركها فرصة التعرف عليها عن قرب
هي الأخت مليكة من الغرب الجزائري
@Malika Tlm
جلسة مريحة ان شاء الله

 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,687
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
القائمه منقولة والدعوة عامة

@اميرة الالم
@فريد أبوفيصل
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@soso ana
@حلم كبير
@عبدالرؤوف
@البحر الهادي
@العَنْقَاءُ
@rafid2
@البشير البشير
@Golden Man
@الامين محمد
@سكون الفجر
@طموحة
@همس الوُرود
@صمت المشاعر
@صمت النبض
@ام أمينة
@اميرة المدائن
@Andy_Delort
@بنت المملكة
@الطيب الجزائري84
@Hakan
@Amine7N
@*amani*
@afnene
@كاجومي هيغوراشي
@Soumia hadj mohammed
@عشريني متمرد
@ملكة زوجي
@صدى الصورة.
@m@ster
@Chicobustan
@NAPOLA
@HAMZA USMA
@الروسي
@dahman kz
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,687
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم واهلا بك في كرسي التعارف
اتمنى لك جلسة مريحة
وهذي اسئله خفيفه
رانا في التسخينات برك

_كيف تعرفتي على منتدى اللمة الجزائرية ؟
_ما الهدف من دخولك المنتدى؟
-نوع المواضيع التي تحبينها في المنتدى
ما هو احب ركن عندك في المنتدى

لي عودة ان شاء الله
 
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