ضيفة العدد الحادي عشر من كرسي التعارف مع ( malika tlm)

sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
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- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
يــســرنــا نــحــن في منتدى اللمة الجزائرية
وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين والاداريين تحت سقف واحد
أو فوق كرسي واحد
هــــــــو
فكــرة الموضوع:
وهي أننا سنصطاد في كل مرة
عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على الكرسي
لمدة أسبوع
وسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره
يــســرنــا نــحــن في منتدى اللمة الجزائرية
وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين والاداريين تحت سقف واحد
أو فوق كرسي واحد
هــــــــو
فكــرة الموضوع:
وهي أننا سنصطاد في كل مرة
عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على الكرسي
لمدة أسبوع
وسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره
ملاحظات:
-عدم طرح أسئلة محرجة للضيف
-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها
- في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع
في الأخير أملنا أن نرقى بالمنتدى ونصل رباط الأخوة بين جميع الأعضاء
كأسرة واحدة
واليوم بما انني راسلت بعض الاخوة الأعضاء من الذكور لكنهم ارادو تأجيل وقت جلوسهم
على كرسي التعارف
اخترنا أختا وفية ومحبة للمنتدى فلنرحب بها ونشاركها فرصة التعرف عليها عن قرب
هي الأخت مليكة من الغرب الجزائري
@Malika Tlm
جلسة مريحة ان شاء الله