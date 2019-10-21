ثمان نصائح للتعامل مع الطفل المشاغب من عمر سنتين وحتى السابعة

قد يبدو التعامل مع الأطفال كثيري الحركة أو الأشقياء صعبا على الوالدين، خاصة إذا كان طفلهم البكر، فأحيانا يبدو الأطفال عنيدين و متهورين وغير مكترثين لسماع والديهم، فلايمكن أن تأخذ الأمر بسهولة، وتترك ولدك يسيء التصرف. إذاً يجب عليك أن تفعل شيئا ما.