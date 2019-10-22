العسل افضل علاج للجروح



يشير علماء الأبحاث الطبية الى ان عسل النحل ينطوي على كم هائل من المزايا والفوائد الصحية التي وتشمل تقوية جهاز المناعة ومقاومة السرطان ومنع امراض القلب وتضميد الجروح.

ويقول هيدرن غروس، وهو عالم في جامعة كاليفورنيا في دفيس: "ان تناول العسل يعزز جهاز المناعة والمقاومة بأجسامنا".

وقد لاحظ غروس وباحثون أميركيون آخرون ارتفاع مستويات مضادات الأكسدة لدي من يتناولون العسل حيث يعتقد العلماء أن تلك المضادات تقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض الفتاكة والمخيفة مثل السرطان وأمراض القلب والسكتات الدماغية والذبحات الصدرية. وينصح غروس قائلاً: "ينبغي ادراج العسل ضمن نظام غذائي صحي".

الى جانب ما تقدم لاحظ علماء جامعة الينوى ان من يطعمون بالعسل لا تزداد اوزانهم يشعرون بالشبع. ويعكف باحثو جامعة الينوى ايضاً على دراسة العسل بمختلف انواعه للوقوف على كميات مضادات الأكسدة المقاومة للأمراض في كل نوع.

اما الأبحاث التي اجريت في المعهد الاسلامي للتربية، فقد اثبتت ان العسل يساعد على خفض مستويات الكولسترول "الضار" ورفع مستويات الكولسترول "الحميد" وذلك في غضون اسبوعين فقط.

وأما البروفسير بيتر مولان، وهو اخصائي كيمياء حيوية في مركز ابحاث العسل بجامعة ويكتو في نيوزيلندة، فقد امضى اكثر من عشرين عاماً في دراسة الخواص العلاجية الفريدة في العسل. ففي هذا الصدد، يصرح مولان قائلاً: "يحتوي العسل على نوع من بيروكسيد الهيدروجين الناتج عن انزيم يضيفه النحل الى النكتار (الرحيق) وأضاف يقول: "ينطوي العسل ايضاً على خواص اخرى مضادة للبكتريا مما يجعله علاجاً ناجعاً وفعالاً للفطريات والبكتريا على حد سواء".

ويشير الباحثون النيوزيلنديون ايضاً الى ان للعسل آثاراً مقاومة للالتهابات مما يجعل منه علاجاً مثالياً للجروح والقروح والاصابات.

وتقول الدكتورة غلينيز راوند انها تستخدم العسل لمعالجة ضمادات مرضى السرطان والذين يعانون من التقرحات الناجمة عن العلاج الأشعاعي.

اما الأطباء في الهند، فقد استخدموا العسل لعلاج 52من المرضى المصابين بحروق بينما استخدموا كبريتيد الفضة (silmr sulphadiazine) - العلاج الاعتيادي للحروق - لعلاج 52مريضاً آخرين. وفي غضون 15% طرأ تحسن على 87% من المرضى الذين عولجوا بالعسل في حين ان 15% فقط من افراد المجموعة الثانية شهدت حالاتهم تحسناً بذات القدر.

الى ذلك يحذر الخبراء من تقديم العسل الخام للأطفال بسبب احتمالات مخاطر الاصابة بالتسمم بيد ان البروفسير مولان لا يرى بأساً في استخدامه لعلاج الجروح والاصابات لدى الأطفال - فهو يصرح في هذا الخصوص قائلاً: "ان العسل يساعد على اعادة نمو الأنسجة المشاركة في عملية البرء والعلاج مما يعجل بالشفاء ويقلل من الندوب وآثار الجروح".​