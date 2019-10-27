تطبيق التوظيف في الجزائر جميع مسابقات التوظيف في مكان واحد

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xavihichem2424

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 جويلية 2016
المشاركات
39
النقاط
3
السلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاته اعضاء وزوار منتديات اللمة الجزائرية يسرنا تقديم لكم تطبيق جديد إعلانات ومسابقات التوظيف في الجزائر

emploi et fonction publique en algerie

Jobs and recruitement in Algeria


تطبيق يمكنك من الإطلاع على جديد إعلانات التوظيف العمومي عبر كامل أنحاء الجزائر

التطبيق بسيط ومميز ويحتوي على الكثير من الخيارات

التطبيق يعرض لكم العديد من اعلانات ومسابقات التوظيف من عدة مصادر تتجدد يوميا

وغيرها العديد من المزايا


ملاحظة: لمشاهدة الصور بحجمها الطبيعي قم بالضغط عليها فق ط

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تحميل تطبيق مسابقات التوظيف في الجزائر
 
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