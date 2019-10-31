بإذن الله العلاج المثالي للحروق

زيت الضرو

بسم الله الرحمان الرحيملو مرة من المرات انسكب عليك زيت ساخن او حرقت من فعل طبيعي او ماشابه انصحك بعدم استخدام الطرق الشائعة في العلاجلدي طريقة مجربة شخصيا مظمونة والله هو الشافي هو انو بعد الحادثة اي الحرق استعمل زيت الضرو سوف اترك تعرفيه في الاسفلالمهم بعد الحرق تدهن المناطق المصابة به مباشر سوف يوقف الالم وكذلك يزيل الاثار الناجمة وتشفى بإذن اللهصحيح مكان تواجده يباع عند العطارة او محل الاعشاب.....زيت الضرو هو نوع من أنواع الزيوت النباتية ، ذو رائحه زكيه ونفاذة و يستخرج من شجرة الضرو ويطلق عليها البعض الطرو وتعرف أيضا بالبطم والقضوم او القضيم ، العدسي، أو المستكي، ويدخل زيتها في صناعة العطور والبخور والكثير من أدوات التجميل. يتضمن زيت الضرو فوائد صحية هامة نظراً لأنه يحتوي على 90% من الدهون غير المشبعة بالإضافة إلى مضادات الأكسدة المقاومة للبكتيريا والجراثيم والفطريات. يستخدم زيت الضرو في علاج مشاكل الشعر المختلفة، فيجعله أكثر نعومة وترطيب كما لا يحتوي على مواد كيمياوية ضارة. وهي شجيرة تعيش طويلاً قد يصل طولها حوالي المثرين، لها أزهار لونها أبيض صغيرة جداً ومتقاربة من بعضها على شكل العنقود، ثمّ تصبح حبيبات بيضاء اللون ثمّ يتحول لونها مع الوقت إلى اللون الأحمر وفي آخر مرحلة تصبح سوداء اللون وهذا اللون هو علامة نضجها. تعيش شجيرة أو نبات الضرو في الغابات والأحراش، ويتميز زيت الضرو بطعمه الحار، وتعود أصول تلك الشجيرة إلى شمال أفريقيا، ولزيت تلك النبتة فوائد عديدة ومختلفة سوف نعرض لكم أهمّ تلك الفوائد، وسوف نسلط الضوء على فوائدها بالنسبة للبشرة والشعر وله خواص اخرى مثل علاج التوكال**ولاتنسونا بصالح الدعاء**