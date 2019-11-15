ديك عاش بدون رأس لمدة سنتين صور

الديك الذى عاش بدون رأس لمدة سنتين

فى واقعة تعد هى الاغرب من نوعها ديك يعيش بدون رأس لمدة عامين هذه قصة حقيقية وليست من الخيال فالديك مايك أو الديك المعجزة كما يسميه البعض اش بدون رأس لمدة عامين وقد حدث ذلك فى يوم 10 سبتمبر عام 1945م حيث كان رجل يدعى لويد اولسن وهو مزارع من ولاية كولورادو الامريكية يحاول قطع رأس ديك لتقديمه فى وجبة عشاء لأم زوجته ولكنه كان يحاول بقدر المستطاع الحفاظ على جزء كبير من العنق فعائلته كانت تستمتع بقضم عنق الدجاج المشوى.ولكن الديك لم يمت اصاب ذلك صاحبه بالحيرة والدهشة وبعد ان استعاد الديك توازنه حاول نقر الارض لالتقاط بعض الحبوب فتركه المزراع وحين عاد إليه فى صباح اليوم التالى وجده مستيقظا وكان يحاول ممارسة حياته كما كانت قبل قطع رأسه، ومما جعل صاحبه يشفق عليه وبدأ يبحث عن طريقة ليستطيع اطعامه بها وبالفعل نجح وجد طريقة لاطعامه من خلال قطارة عين يقوم من خلالها بالقاء الطعام والماء فى فتحة المرئ المفتوحة وسط عنق الديك مايك.ثم قرر لويد صاحب الديك علاجه ومعرفة لماذا لم يمت الديك بعد قطع رأسه فقام بعرضه على فريق طبى فى جامعة ياتو حيث تم فحصه واتضح ان تجلط فى الدم غير متوقع اوقف نزيف الدم ومنع موت الديك العجيب .. كما ان خلايا الجذع الدماغية بقيت سليمة بجانب انه لم يفقد اذنه اليسرى وكانت هذه الأجزاء كافية لتبقيه على قيد الحياة والمحافظة على نمو ريشه واتزان حركته. ويرى العلماء أن ردود الفعل عند الدجاج تكمن في جذع الدماغ وهذا ما يفسر قدرة مايك على الغناء والصياح رغم إعاقته. فالسر وراء ذلك يكمن في تصميم الهيكل العظمي للدجاج.وكما قال دواين المختص في علم وظائف أعضاء الدجاج والمختص أيضاً في علم الأعصاب الحيوي، من جامعة أركانساس، أن جمجمة الدجاج تحتوي على فتحتين واسعتين. مما يجعل الدماغ يقبع في المنطقة المتبقية على انحراف بدرجة 45. وبما معناه أنه يمكنك قطع شريحة من الدماغ تاركاً جزءاً جيداً جداً لأداء الوظائف الحيوية (المخيخ وجذع الدماغ)، والذي أفادنا كثيراً هنا هو انحراف موقع الدماغ في جمجمة الدجاج. مما يعني أن المخيخ في رأس مايك والذي يقبع تحت العينين، تم حفظه وتجاوزه بواسطة فأس المزارع، مما يعني أن مايك في هذه الحالة يمكنه القيام بالوظائف الحركية والتنفسية الأساسية بشكل ممتاز جداً، ولكن حركة مايك أصبحت غير متناسقة لأنه لا يمتلك عينين طبعاً.وقد شعر الديك مايك بالضياع في الفترات الأولى من علاجه ولكنه سرعان ما تعود على حياته الجديدة ومارس حياته بشكل طبيعي وكأن شيئاً لم يكن.بدأ الديك مايك فى الاشتهار ولقب بالديك ذو الرأس المقطوع وقرر صاحبه ان يطوف به فى البلاد لتقديم عروض له واصبح مايك مصدر ربح لصاحبه حيث كان يجنى لويد حوالى 4500 دولار شهريا من ثمن التذاكر التى كان يدفعها الناس لمشاهدة الديك مقطوع الرأس، كما ان ثمنه وصل إلى 10 الاف دولار، فضلا عن الأموال التي كان يجنيها من وراء المقابلات الصحفية مع أشهر المجلات كما انه دخل موسوعة جينس للارقام القياسية.وكان لمايك مدير أعمال، وكان يتم تصوير الديك مايك بدون رأس ورأسه يحملها شخص اخر بجانبه ولكن هنالك بعض المصادر التي تقول بأن رأس مايك الأصلي أخذه قط الزوج المزارع وهرب به، والرأس الذي يظهر به في التصوير إنما هو رأس مزور.بعد وصول مايك إلى اوج الشهرة توفى فى غرفة فندق حينما كان يأكل بعض حبوب الذرة وعلق بعض الطعام فى مجاريه التنفسية، ولكن لسوء الحظ فقط نسى لويد قطارة العين التى ينظم بها دخول الغذاء فى المكان الذي عمل به العرض السابق.بعد وفاة مايك، أخذ المزارع جثته، وأرسلها إلى جامعة يوتا لبعض الباحثين لتشريح الجثة،وقد تم الحفاظ على جثته في مؤسسة بمسقط رأسه، كما يتم عمل احتفال سنويا فى بلدته يسمى يوم مايك الديك ذو الرأس المقطوع، ويتم الاحتفال من خلال العديد من الانشطة الترفيهية المختلفة، وقد خصص موقعا الكترونيا للمهرجان يحكى تاريخ مايك وعرض ملابس للبيع تحمل صوره ومعلومات عن المهرجان وغيرها.والجدير بالذكر ان العديد من الاشخاص تقليد لقصة مايك فقد حاول العديد قطع وقد حاول العديد قطع رؤوس الدجاجات لمحاولة إعادة معجزة الرأس المقطوع، ولكن لم يحالف احد الحظ ولكن بعض الدجاجات تمكنت من العيش فعلا بعد قطع رأسها ولكن لفترة قصيرة لم تتعدى يوم أو يومين على اقصى تقدير .