السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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المعنى الحقيقي للذّكاء :

رجل أعمال ذهب إلى بنك في مدينة نيويورك و طلب مبلغ 5000 دولار كقرض من البنك

للسفر إلى أوروبا لقضاء بعض الأعمال. طلب البنك من رجل الأعمال ضمانات لكي يعيد المبلغ

لذا فقد سلّم الرجل مفتاح سيارة الرولزرويز إلى البنك كضمان مالي !



قام رجل الأمن في البنك بفحص السيارة و أوراقها الثبوتية و وجدها سليمة ، و بهذا وافق

البنك على السيّارة الرولز رويز كضمان، رئيس البنك و العاملون ضحكوا كثيراً من الرجل، لإيداعه

سيارته الرولز رويز و التي تقدر بقيمة 250000 دولار كضمان لمبلغ مستدان و قدره 5000 دولار

و قام أحد العاملين بإيقاف السيارة في مواقف البنك السفلية.



عاد رجل الأعمال من سفره بعد أسبوعين، و توجّه إلى البنك و قام بتسليم مبلغ 5000 دولار

مع فوائد بقيمة 15.41 دولار.



فقال مدير الإعارات في البنك : سيدي ، نحن سعداء جداً بتعاملك معنا ، و لكنّنا مستغربين أشدّ

الاستغراب! لقد بحثنا في معاملاتك و حساباتك و قد وجدناك من أصحاب الملايين ! فكيف تستعير

مبلغا و قدره 5000 دولار وأنت لست بحاجة إليها؟



ردّ الرجل و هو يبتسم: سيدي هل هناك مكان في نيويورك الواسعة استطيع ايقاف سيارتي

الرولز رويز بأجرة 15.41 دولار لمدّة اسبوعين دون ان اجدها مسروقة بعد مجيئي من السفر ؟

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