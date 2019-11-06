الفرق بين التهاب الحلق والتهاب اللوزتين

الفرق بين التهاب الحلق والتهاب اللوزتين :

التهاب الحلق :

يعد الحلق جزء هام من الجهاز التنفسي وهو مغطى بغشاء مخاطي، والجدير بالذكر فإن التهاب الحلق يعد بمثابة الإشارة الأولى للإصابة بكل من البرد والانفلونزا والتهاب الحلق يقل تلقائيا بعد الإصابة بالبرد أو أعراض الإنفلونزا لان البرد يصاحبه الكثير من الأعراض والتي من بينها الرشح والعطس وأخيرا ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، كما من الممكن أن يكون السبب هو العدوى الفيروسية.

يعد الحلق جزء هام من الجهاز التنفسي وهو مغطى بغشاء مخاطي، والجدير بالذكر فإن التهاب الحلق يعد بمثابة الإشارة الأولى للإصابة بكل من البرد والانفلونزا والتهاب الحلق يقل تلقائيا بعد الإصابة بالبرد أو أعراض الإنفلونزا لان البرد يصاحبه الكثير من الأعراض والتي من بينها الرشح والعطس وأخيرا ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، كما من الممكن أن يكون السبب هو العدوى الفيروسية.

يعد الحلق جزء هام من الجهاز التنفسي وهو مغطى بغشاء مخاطي، والجدير بالذكر فإن التهاب الحلق يعد بمثابة الإشارة الأولى للإصابة بكل من البرد والانفلونزا والتهاب الحلق يقل تلقائيا بعد الإصابة بالبرد أو أعراض الإنفلونزا لان البرد يصاحبه الكثير من الأعراض والتي من بينها الرشح والعطس وأخيرا ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، كما من الممكن أن يكون السبب هو العدوى الفيروسية.

كيفية علاج التهاب الحلق :

التهاب اللوزتين :

فاللوزتين متواجدتان داخل الحلق وهما مبطنتان من خلال الثقوب والشقوق ومن الممكن أن تتعرض الالتهابات نتيجة عدوى فيروسية أو عدوى بكتيرية مما يؤدي لحدوث المزيد من الالتهابات الشديدة وألم شديد في الحلق. يوجد الكثير من الأعراض التي تدل على حدوث التهابات في اللوزتين والتي من بينها ما يلي : تعرض اللوزتين إلى انتفاخ شديد وأيضا ظهور المزيد من البقع البيضاء عليها. من الممكن أن يظهر على المريض ارتفاع شديد في درجة الحرارة. تحشرج في الصوت وتغيير ملحوظ نتيجة لتضخم حجم اللوزتين. كما أنه من الممكن أن يعاني المريض من صعوبة شديدة في البلع. عدم الانتظام في التنفس. كما أنه من الممكن أن تتعرض الغدد الليمفاوية في الرقبة إلى التورم نتيجة للعدوى.

فاللوزتين متواجدتان داخل الحلق وهما مبطنتان من خلال الثقوب والشقوق ومن الممكن أن تتعرض الالتهابات نتيجة عدوى فيروسية أو عدوى بكتيرية مما يؤدي لحدوث المزيد من الالتهابات الشديدة وألم شديد في الحلق. يوجد الكثير من الأعراض التي تدل على حدوث التهابات في اللوزتين والتي من بينها ما يلي : تعرض اللوزتين إلى انتفاخ شديد وأيضا ظهور المزيد من البقع البيضاء عليها. من الممكن أن يظهر على المريض ارتفاع شديد في درجة الحرارة. تحشرج في الصوت وتغيير ملحوظ نتيجة لتضخم حجم اللوزتين. كما أنه من الممكن أن يعاني المريض من صعوبة شديدة في البلع. عدم الانتظام في التنفس. كما أنه من الممكن أن تتعرض الغدد الليمفاوية في الرقبة إلى التورم نتيجة للعدوى.

فاللوزتين متواجدتان داخل الحلق وهما مبطنتان من خلال الثقوب والشقوق ومن الممكن أن تتعرض الالتهابات نتيجة عدوى فيروسية أو عدوى بكتيرية مما يؤدي لحدوث المزيد من الالتهابات الشديدة وألم شديد في الحلق. يوجد الكثير من الأعراض التي تدل على حدوث التهابات في اللوزتين والتي من بينها ما يلي : تعرض اللوزتين إلى انتفاخ شديد وأيضا ظهور المزيد من البقع البيضاء عليها. من الممكن أن يظهر على المريض ارتفاع شديد في درجة الحرارة. تحشرج في الصوت وتغيير ملحوظ نتيجة لتضخم حجم اللوزتين. كما أنه من الممكن أن يعاني المريض من صعوبة شديدة في البلع. عدم الانتظام في التنفس. كما أنه من الممكن أن تتعرض الغدد الليمفاوية في الرقبة إلى التورم نتيجة للعدوى.

طرق علاج التهاب اللوزتين :