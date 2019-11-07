العدد الخامس من مسابقة اكتشاف طبق من بلد ما

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا وسهلا بكل أعضاء اللمة كيف حالكم ان شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال

كما رأيتم أحبتي قمنا بطرح أربع أعداد من المسابقة الممتعة

"اكتشاف طبق من بلد ما"

لنأتي اليوم ونضع بين أيديكم العدد الخامس

نتمنى وننتظر دائما تفاعلكم ومشاركاتكم التي تزيد المسابقة متعة

ما اسم الطبق والبلد الذي ينتمي اليه ؟