العدد الأول من مسابقة اكتشاف طبق من بلد ما

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أهلا وسهلا برواد منتدى الصور والكاريكاتور وكل أعضاء اللمة الجزائرية

كما رأيتم أحبتي من قبل قمنا بطرح فكرة وكيفية سير المسابقة الجميلة لاكتشاف الطبق

لنضع بين أيديكم اليوم العدد الأول من هذه المسابقة والتي نأمل أن تكون نالت

اعجابكم ودائما ننتظر مشاركاتكم وتفاعلكم

وكما قلنا العضو الأسرع في اكتشاف الطبق يعتبر الفائز ويتحصل على الوسام