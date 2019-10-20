العدد الأول من مسابقة اكتشاف طبق من بلد ما

*amani*

*amani*

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
2,743
النقاط
1,396
العمر
20
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أهلا وسهلا برواد منتدى الصور والكاريكاتور وكل أعضاء اللمة الجزائرية
كما رأيتم أحبتي من قبل قمنا بطرح فكرة وكيفية سير المسابقة الجميلة لاكتشاف الطبق
لنضع بين أيديكم اليوم العدد الأول من هذه المسابقة والتي نأمل أن تكون نالت
اعجابكم ودائما ننتظر مشاركاتكم وتفاعلكم
وكما قلنا العضو الأسرع في اكتشاف الطبق يعتبر الفائز ويتحصل على الوسام


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*amani*

*amani*

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
2,743
النقاط
1,396
العمر
20
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
ما اسم الطبق والبلد الذي ينتمي اليه؟
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sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
صعيب هذا مشكلتي نعرف ناكل وما نعرفش اسم الاطباق
اتمنى التفاعل واذا لقيت اسم الطبق راني نولي
 
*amani*

*amani*

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
2,743
النقاط
1,396
العمر
20
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
قال sami44:
صعيب هذا مشكلتي نعرف ناكل وما نعرفش اسم الاطباق
اتمنى التفاعل واذا لقيت اسم الطبق راني نولي
إضغط للتوسيع...
😂😂 شغل مخك شوي اذا تلقى اسم الطبق نعطوك الطبق وليس الوسام 😏
 
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