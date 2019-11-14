السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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العدد السادس من مسابقة اكتشاف طبق من بلد ما

العدد السادس من مسابقة اكتشاف طبق من بلد ما

العدد السادس من مسابقة اكتشاف طبق من بلد ما

أهلا وسهلا بكل أعضاء اللّمة، كيف حالكم إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال

كما رأيتم أحبتي قمنا بطرح خمسة أعداد من المسابقة الممتعة

"اكتشاف طبق من بلد ما"



لنأتي اليوم ونضع بين أيديكم

العدد السادس



نتمنى وننتظر دائما تفاعلكم ومشاركاتكم التي تزيد المسابقة متعة

نتمنى وننتظر دائما تفاعلكم ومشاركاتكم التي تزيد المسابقة متعة





الفائز الاول يفوز بالوسام التالي:

ما اسم الطبق والبلد الذي ينتمي اليه ؟