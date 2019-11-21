البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 1,157
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
**==**==**==**
*********
***
العدد الثامن من مسابقة اكتشاف طبق من بلد ما
أهلا وسهلا بكل أعضاء اللّمة، كيف حالكم إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال
كما رأيتم أحبتي قمنا بطرح سبعة أعداد من المسابقة الممتعة
"اكتشاف طبق من بلد ما"
لنأتي اليوم ونضع بين أيديكم العدد الثامن
نتمنى وننتظر دائما تفاعلكم ومشاركاتكم التي تزيد المسابقة متعة
الفائز الأول يفوز بالوسام التالي:
**==**==**==**
*********
***
العدد الثامن من مسابقة اكتشاف طبق من بلد ما
أهلا وسهلا بكل أعضاء اللّمة، كيف حالكم إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال
كما رأيتم أحبتي قمنا بطرح سبعة أعداد من المسابقة الممتعة
"اكتشاف طبق من بلد ما"
لنأتي اليوم ونضع بين أيديكم العدد الثامن
نتمنى وننتظر دائما تفاعلكم ومشاركاتكم التي تزيد المسابقة متعة
الفائز الأول يفوز بالوسام التالي: