العدد الثامن من مسابقة اكتشاف طبق من بلد ما

البشير البشير

البشير البشير

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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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العدد الثامن من مسابقة اكتشاف طبق من بلد ما


أهلا وسهلا بكل أعضاء اللّمة، كيف حالكم إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال
كما رأيتم أحبتي قمنا بطرح سبعة أعداد من المسابقة الممتعة
"اكتشاف طبق من بلد ما"
لنأتي اليوم ونضع بين أيديكم العدد الثامن
نتمنى وننتظر دائما تفاعلكم ومشاركاتكم التي تزيد المسابقة متعة 🌺🌺🌸🌸

الفائز الأول يفوز بالوسام التالي:



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ما اسم الطبق والبلد الذي ينتمي اليه ؟

26895.jpg

**************
في أمان الله
اتمنى لكم التوفيق إن شاء الله
 
البشير البشير

البشير البشير

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إنضم
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و الحاضر يعلم الغائب
 
البشير البشير

البشير البشير

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إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,157
النقاط
571
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ذكر
قال sami44:
اسلام عليكم
يعني انا اول من يرد وراح نكون صاحب الوسام اكيد ههههه
هذا لحم. فيلي بالزعتر اسهل طبق شفتو
مجرد محاولة
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خطأ عزيزي سامي هو نوع ممّا ذكرت لكن مازال
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,157
النقاط
571
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ذكر
يلزم اسم الطبق واسم البلد ليكون الجواب مكتمل
 
rafid2

rafid2

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الجزائر
الجنس
ذكر
يصعب التكهن لان الطبق عصري تقريبا تتبناه كل الدول والمطاعمن وحتى البيوت
اعتقد ان الطبق عبارة عن لحم ظأن مع بطاطا مشوية
البلد الله اعلم
لو كان الطبق تقليدي لسهل معرفة الموطن
 
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