رواية ليلة طويلة في الشاطئ بقلمي.

مواكب الراحلين

مواكب الراحلين

:: عضو منتسِب ::
إنضم
3 أكتوبر 2017
المشاركات
99
النقاط
17
محل الإقامة
أحد أرياف بارباريا العظيمة
الجنس
ذكر
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مقدمة:

لم أكن ممّن يهتمّون بالكتابة في أيامي حياتي كلها، ولم أتوقّع يوماً أن أفكّر فيها كمنفذٍ لي، كمخرجٍ من الحياة الثقيلة التي أصبحت أعيشها، الفراغ يملأ حياتي على شكل مخيف والإرهاق من التفكير المفرط يطعن في استقراري وهدوئي على نحو يقطّع أعماقي، وقراءة الكتب والروايات الإليكترونية تعيق عيناي من الرؤية بشكل واضح، علاوةً على الوحدة التي أصبحت راهباً فيها بطقوسٍ تخالف كل الأعراف، لمنط حياة إنسان بدائي وهمجي، يعيش في كهوف أعماق بارباريا العظيمة ...
منذ أيام قليلة تكوّنت في دماغي رواية لا أعرف إن كانت طويلة أو قصيرة، بشخصيتين رئيسيتين، شاب في الثلاثين من العمر ورجل تجاوز الخمسين من عمره، الشاب اسمه" عمر" والخمسيني باسم "جمال" و "أروى" وهي شخصية ثانوية لن تهمنا كثيرا لامرأة متوفية أحبها جمال بجنون في مغامرة لنهار وليلة واحدة بمدينة وهران غرب الجزائر، في رحلة إلى الماضي ونبش الذاكرة والحب والفقدان والخيبات والأمل والوعود التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، مع تحليل للحياة التافهة التي يحياها كل منهما ،مع حبٍّ عظيم وهائل يحمله الخمسيني في أعماق قلبه الذي لم يتوقّف يوماً عن النزيف، وأحداث يعيشانها ومواقف يتعرضان لها في ليلة طويلة.
في الرواية أيضا شخصيات أخرى لا تهم كثيرا، وسأحاول الكتابة فقط دون ترقيم أو تقسيم إلى أجزاء، لاحتمالية إضافة حدث ما أو موقف ما من حين لآخر، فالخيال لا يمكن كبحه ويتوجّب توفير مساحات شاسعة له لخلق الإبداع أو على الأقل لحرق الأشجار التي تعيق رؤية الإنسان لذاته وللعالم ....

كتبت هذه الرواية في منتدى آخر، لكنني سأكملها هنا في هذا المنتدى أحسن، لأنني فعلا أشعر باستقرار هنا معكم ..
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
مواكب الراحلين

مواكب الراحلين

:: عضو منتسِب ::
إنضم
3 أكتوبر 2017
المشاركات
99
النقاط
17
محل الإقامة
أحد أرياف بارباريا العظيمة
الجنس
ذكر
الخامس من نوفمبر وصباح يبدأ بصراخ عاملاتِ المطبخ والتنظيف، سربٌ من النّساءِ التافهاتِ تتعالى أصواتهنّ من أجل توريط إحداهن، لغسل الأطباق التي تناول فيها العمّال طعامهم ليلة أمس، وتمّ رمي كميّاتٍ مخيفة من الصحون، التي كانت بداية حرب اعتدت أجواءها. السماء غاضبة جدّاً هذا الصباح على غير العادة، تلقي بظلامها على الأرض في وقتٍ مبكِّر، كتمديدٍ لليلةٍ لم تستنفذ تعاويذها، وسط أجواءٍ مخيفة لتَسايُرِ الغيوم جاريةً بسرعة كأنّما تستحضر الموت، وبعضٌ من قطراتِ المطر تتساقط كأوراق الأشجار، خفيفةً وبطيئة غير راضية على مغادرة مكانها، كل شيءٍ يبدو ساكناً وهادئاً في الخارج وكأنّه يوم الحساب، أخرج مسرعاً نحو البوابة الكبيرة المخصصة للشاحنات، أجرّ قدمايَ بخطى طويلة محاولاً الهرب من هذا السكون الذي خيّم فجأة على المكان، لم أكن لأسمعَ أيّ أصواتٍ أخرى لو توقّفتِ النسوة عن ضجيج صارخ يهزّ المكان وضحكاتٍ مثيرة للإشمئزاز تبعثُ القرف لمسافة طويلة، لطالما كان صوت النساء يُحدِث فجوةً عميقة في أذناي، حتى أنّه قد يتّفق لي في كثير من الأحيان على أن تبقى أصواتهنّ تطاردتي طوال اليوم دون انقطاع، حتى أضع لها حدّاً عند حلول الليل، بمقاطع موسيقية عالميّة عن الحرب والحب، أسافر بها عبر الزمن ملقياً بكل تركيزي عليها، هارباً من ضغوط الحياة وأعبائِها التي تنهش العظام.
المواصلات في هذه البقعة السّامة من الأرض شبه منعدمة، الحافلات تتأخر بالمرور على هذه الطريق الرديئة، أنتظر هنا منذ أكثر من ساعتين وكانت كل الحافلات التي مرّت مملوءة عن آخرها، ولا مكان للوقوف بين الراكبين. حتى تتوقف عندي سيارة مهترئة لا لون لها يعود صنعها إلى ستينيات القرن الماضي، يقودها رجل تجاوز حاجز الخمسين من العمر، يدخّن سجائر الحشيش، وبين رجليه عند المقعد زجاجة من النبيذ، وهو يلقي ابتسامة مصطنعة ويرميني بعينيهِ الداكنتين بنظراتٍ مخيفة لتبدو وكأنهما فوهات مسدّس مصوّب نحوي، كان شعره الكثيف متشبّكاً ليبدو أنّه لم يغسله منذ أسابيع، وجلد يديه بدأ بالتهدّل لغياب الشمس وانعدام النظافة، وفضلات الطعام على لحيته البنيّة اللون، وحينما تفحّصني من قدماي إلى آخر شعرة في رأسي خاطبني قائلا : أأنت ذاهب إلى السانيا؟، فأجبته نعم، قال لي ضاحكاً : هيا إركب سيارتي الفخمة ولا تفوّت عنكَ رحلةً مميّزة كهذهِ، مؤكّداً لي أنها لن تتاح لي فرصة كهذه في كل حياتي القادمة !!
فتحت الباب فسقط كاملاً يكاد يدهس قدمي التي سحبتها بسرعة خيالية دون وعي مني، كان واضحاً أنّه ثقيل جدّاً حينما انفلت من يدي التي لم تحكم القبض عليه، وانفجر السائق بموجة ضحكٍ هيستيرية متنحيّاً عن مقعده قادماً نحوي وهو يقول لي: إركب صديقي من الواضح أنّه لا حظّ لك، فلأول مرة يحدث هذا لعروسي (يقصد سيّارته الرثّة) ، لكن اطمئن سوف أصلح الأمر، أنت إركب فقط ولا تلقي هم. ركبت السيارة على على مقعدٍ من حديد أرهقه الصدأ، من الواضح جدّاً أنّه تمّ وضعه حديثاً عند أحد الحدّادين دون مقابل مادي، فلا يمكن لإنسان أن ينفق على عربة قذرة كهذه، كنت أطرح الكثير من الأسئلة لنفسي عن شخصيّة هذا الإنسان، أتأملّ المقاعد الخلفيّة التي اتّخذ منها غرفة ينام فيها، فيما كان هو يعيد تركيب بابه اللعين، استغربت نظافة المقاعد الخلفيّة على عكس كل شيء يتعلّق به من عدم اهتمامٍ منه بمظهره وفوضوية سيارته وكل الوسخ الذي يحيط به، انتهى من التصليح ثم بدأت المغامرة التي لم أكن أتوّقعها تماماً وبأيّ شكل، لأنني لم أكن مبرمجاً لأي شيء في ذلك اليوم، ولا أعرف كيف قرّرت الخروج من مكان العمل وأين كان عليّ الذهاب، كلّ ما في الأمر أنني شعرت بضيق شديد ورغبة جامحة في المشي، ومشاهدة أعداد كبيرة من الناس أمامي، وهم يعيشون يومياتهم بشكل طبيعي، فأبدّد شعوري بالوحدة وأبثّ الروح في جسدي من جديد، لم أكن أعرف أنّ رحلتي معه لن تنتهي عند مدينة السانيا فقط، كان حديثنا معاً لمسافة عشرون كلم كافيةً أن نتحسّس الألم في أعماق أرواحنا، ولم أكن لأعرف أن الرجل يمكن أن يحمِلَ في قلبه كلّ ذلك الحب لإمرأة في ذلك العمر، حتى أنّه لم يتزوّج بعد رحيلها ولم يجد للحياة معنى بعدها على حدّ قوله !!

يتبع ...
 
مواكب الراحلين

مواكب الراحلين

:: عضو منتسِب ::
إنضم
3 أكتوبر 2017
المشاركات
99
النقاط
17
محل الإقامة
أحد أرياف بارباريا العظيمة
الجنس
ذكر
بدأ الحديث بيننا بالشكل المعتاد بين سائق وراكب، نتبادل الأسئلة والكلام، استطاع أن يعرف من لهجتي أنني لست من أبناء الولاية قائلا لي:
- أنت لست من هنا حسب طريقة كلامك، أظنّ أنك من الشرق، ملامحك ودماؤك تبدو من مناطق الشاوية، أنت من سكّان الجبل دون أيّ شك !
قال ذلك وهو واثق كلّ الثقة، ولم يكن الأمر غريباً بالنسبة لي، لأنني كثيراً ما صادفت أناساً يعرفون عني ذلك بنفس طريقة كلامه.
أجبته دون النظر إليه: نعم أنا من الشرق، ريفيّ من أعماق الأوراس ولا أعتقد أنني لا أبدو ريفيّاً هنا في وهران أو في أيّ مكان آخر، فهذه حقيقتي الوحيدة التي لا أخجل منها، نعم أنا ابن جبل وُلِدَ في حفرة لعينة بطريقة بدائيّة ضاربة في القدم ...
كانت أجابتي له قاسياً نوعاً ما، حتى أنني فهمت من ابتسامتهِ الصغيرة أنّه مستاء من ردّة فعلي، لأنّه لم يكن يحمل في سريرتهِ أيّ سوءٍ لي، ولم يقصدِ الإهانة على ذكره الجبل .. ثم سألني عن اسمي وسبب وجودي هنا في المدينة وهو يحدّثني بابتسامة التمستُ فيه التفهّم، وكأنه يبذل جهداً لانتقاءِ كلماتٍ لن تثير غضبي مرّةً أخرى أو تجعلني أحسّ بالإهانة. أخبرته أنّ إسمي"عمر" وأبلغ من العمر ثلاثون عاماً أعمل في شركة خصوصيّة فقاطعني:
- هل أنت متزوج ؟
- ضحكت وأجبته :
لا ليس بعد، ولا أعتقد أنني سوف أتزوّج يوماً !!
أخبرته هذا وأنا أفكّر في ما سأقوله له بعد ذلك، توقّعتُ سؤاله لي مرة أخرى وفعلاً سألني : ماذا يعني الزواج بالنسبة لك؟
كان مفهوم الزواج عندي واضحاً، ولم يكن الأمر يستغرق الكثير من الوقت كي أبوح له بذلك، كان فارق العمر بيننا أكثر من عشرين عاماً، لست أدري لِما اعتقدت أنّ الإجابة التي كنت أملكها ستكون تافهةً بالنسبة له، دائماً ما أعقّدُ الأمور في عقلي وتنجح الأفكار التافهة أن تعبث بي كيفما تشاء،لكنني أجبته بعد تفكير عميق:
الزواج بالنسبة لي فكرة ليست صائبة تماماً، ومشروع يبدو لي فاشلاً، هو عمليّة سريعة تأتي بها بمشكل من بيت آخرين وتقوم بوضعها في بيتك، مضيفاً على نفسكَ كثيراً من الأعباءِ التي تحجبها ملذّات سخيفة، ناهيك عن المسؤوليات والإلتزامات الناتجة عنه كعلاقة ....
لزمت الصمت قليلاً ثم أضفت أقول :
الأمر لا يطاق صدّقني فلا يمكنني تحمّل كل ذلك، الزواج فكرة حقيقيّة تستحق المغامرة، لكن ليس الآن، وليس مع أيّة امرأة متاحة ... الأمر معقّد بالنسبة لي أيها السيد الكريم .. ليس لي ما أقوله أكثر، هذا كل ما في الأمر .
كنا قد وصلنا السانيا دون أن أنتبه إلى ذلك، سألني عن غاية مجيئي وما الأشغال التي يجب القيام بها، دون أن يعلّقَ حرفاً واحداً على كلامي، أحسست بالإهانة وتملّكني الخجل، صدقت مخاوفي فعلاً وكان مفهومي للزواج تافهاً وغبيّاً كما توقّعت تماماً، حتى أضاف يقول لي:
عمر ... إن لم تكن لك أعمال ضرورية هنا، ما رأيك أن نتجوّل قليلاً، لنذهب إلى مدينة عين الترك، هذا الجو مناسب لها ولا أتوقّع ازدحامها في جوٍّ ماطرٍ كهذا، أعتقد أنّها ستمطر بغزارة، كنت قد سمعتهم عبر الراديو ليلة أمس يتحدّثون عن تساقط غزير للأمطار ...
ثم أضاف قائلاً :
مفهومك للزواج ناتج عن معرفة حقيقيّة لذاتك، وقد راق لي تعبيرك عن ذلك حينما وصفت المرأة بمشكلة، النساء عبارة عن مشاكل عويصة عندنا نحن الرجال، ولك أن تأخذ مني أنا، عمّك جمال البالغ من العمر خمسة وخمسون سنة، أعيش وحيداً بعد كل هذه السنوات الطويلة، وكان كل العذاب الذي لاقيته من النساء ... ليس كل النساء طبعاً، هي امرأة واحدة في حقيقة الأمر، وإنّكَ بحديثك أثرتَ في داخلي رغبة شديدة برؤيتها، إنّما لهذا فقط أرغب بالذهاب إلى عين الترك، أريد شرب الجعة والتدخين بشراهة وسأكون مسروراً لو أنّك انضممت إليّ ...

يتبع ....
 
مواكب الراحلين

مواكب الراحلين

:: عضو منتسِب ::
إنضم
3 أكتوبر 2017
المشاركات
99
النقاط
17
محل الإقامة
أحد أرياف بارباريا العظيمة
الجنس
ذكر
في الحقيقة لم أكن لأوافق على الذهاب معه، وتردّدت في ذلك أكثر من مرّة قبل أن أوافق على مرافقته، فكّرت في قصّة حبّه ورغبتُ في معرفة ما يلفّه من غموض، وجدت فيه مغامرة تستحق مرافقتها، لاسيّما حينما امتلأت عينه بالدموع، حتى أنّه استحى مني عندما طلب مني مرافقته، لقد كان حزنه شديداً حقّاً، وكنت أسمع تلك التنهيدات التي يطلقها بصمت وهي تفتح جميع جراحهِ أمامي دونما أن ينجح في إخفائها عني، أدركت ذلك حينما حدّثني عن الجعّة، ما أدراه أنني أشرب؟ وإن كنت لا أشرب الكحول وهو لا يعلم !!. لكن لا يهم فماذا أخسر إن ذهبت معه، الأمر لا يستغرق كثيراً من الوقت، وإن يكن .. ليس لي فعلاً ما أقوم بها هنا، لربّما خرجتُ فقط من أجل هذا الرجل المسكين، لكي ألتقي به وتجمعني الصدفة به بهذه الغرابة !!
ذهبت معه في سيّارتهِ التي لا تختلف كثيراً عن تابوتٍ بعجلاتٍ تعتمد في سيرها على قدرةٍ إلهيّة عجيبة تحرس أرواحنا، فالطريق من وهران إلى عين الترك مليء بالمخاطر ونحن على هذه الدبّابة الكلاسيكيّة دون مكابح، كنت خائفاً لكنني هادئ ولا أشعر بأن شيئاً سيّئاً ما سيحدث لنا. كان البحر يبثّ السلام إلى قلبي بنسيمه الدافئ ومنظره يزداد روعة وجمالاً مع بداية تساقطِ الأمطار، في حين كان عمّي جمال يقوم بتشغيل أغنية للشاب خالد بعنوان "البيرّة عربية والويسكي ڨاوري" ويهز رأسه ويعيد الغناء مقلّداً صوت خالد باحتراف لا مثيل له، أنا أيضاً كنت مولعاً بأغاني الكينغ خالد، كنت أسمعه حينما كنت في سن المراهقة مع أصدقائي الملاعين عند سفح الجبل، ندخّن لفائف الحشيش ونتحدّث في أمور لا أخلاقيّة كالعادة السريّة واللواط والجنس. سألت عمي جمال قائلا:
لاشكّ أنّك حضرت بداياتِ الشاب خالد في مشواره الغنائي، حدّثني قليلاً عن تلك الأجواء، كيف كانت الحياة في زمنكم كشباب ؟
راح عمّي جمال يقصّ عليّ بداية انحرافه على حدّ قوله، ويحكي لي عن تجربته الطويلة في الملاهي والسهرات والثمالة، كان يحكي بصوتٍ هادئ أقرب إلى الهمس، فهمت منه عدم رغبتهِ في حديثٍ كهذا، وأدركت بعد وقت وجيزٍ أنني أخطأت في الطرح لفتح موضوع فيه من الذكرياتِ الصبيانيّة مالا يمكنه أن يفصح بها لغريبٍ قد يأخذ عنه نظرة غايةً في السوء، فلم أطلب منه رفع صوته أو أن يخفض صوتَ الأغنية التي بقيَ غارقاً في أنغامها وهو لا يزال يروح برأسه يميناً وشمالاً.
بعد هذا المنعرج الأخير سنطل على عين الترك، هكذا خاطبني عمّي جمال بصوتٍ مرتفع، ثمّ انفجر ضاحكاً وهو يصيح بأعلى صوته :
ها قد وصلت إلى جنّة المخذولين، مدينة الزناة والعراة والشياطين التي لا تنام الليل وتعذّب البؤساء في النهار، ها قد وصلت إلى آخر منفى لي ولروح حبيبتي "أروى"، أنا قادم من أجل طيفكِ وبقايا روحكِ الطاهرة يا امرأة جوزيّة اللون يا ملكةً من ملكاتِ الجنّة، يا وريثة الخطيئة الأولى في الوجود ......

يتبع ....
 
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