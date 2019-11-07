رواية ليلة طويلة في الشاطئ بقلمي.

الخامس من نوفمبر وصباح يبدأ بصراخ عاملاتِ المطبخ والتنظيف، سربٌ من النّساءِ التافهاتِ تتعالى أصواتهنّ من أجل توريط إحداهن، لغسل الأطباق التي تناول فيها العمّال طعامهم ليلة أمس، وتمّ رمي كميّاتٍ مخيفة من الصحون، التي كانت بداية حرب اعتدت أجواءها. السماء غاضبة جدّاً هذا الصباح على غير العادة، تلقي بظلامها على الأرض في وقتٍ مبكِّر، كتمديدٍ لليلةٍ لم تستنفذ تعاويذها، وسط أجواءٍ مخيفة لتَسايُرِ الغيوم جاريةً بسرعة كأنّما تستحضر الموت، وبعضٌ من قطراتِ المطر تتساقط كأوراق الأشجار، خفيفةً وبطيئة غير راضية على مغادرة مكانها، كل شيءٍ يبدو ساكناً وهادئاً في الخارج وكأنّه يوم الحساب، أخرج مسرعاً نحو البوابة الكبيرة المخصصة للشاحنات، أجرّ قدمايَ بخطى طويلة محاولاً الهرب من هذا السكون الذي خيّم فجأة على المكان، لم أكن لأسمعَ أيّ أصواتٍ أخرى لو توقّفتِ النسوة عن ضجيج صارخ يهزّ المكان وضحكاتٍ مثيرة للإشمئزاز تبعثُ القرف لمسافة طويلة، لطالما كان صوت النساء يُحدِث فجوةً عميقة في أذناي، حتى أنّه قد يتّفق لي في كثير من الأحيان على أن تبقى أصواتهنّ تطاردتي طوال اليوم دون انقطاع، حتى أضع لها حدّاً عند حلول الليل، بمقاطع موسيقية عالميّة عن الحرب والحب، أسافر بها عبر الزمن ملقياً بكل تركيزي عليها، هارباً من ضغوط الحياة وأعبائِها التي تنهش العظام.

المواصلات في هذه البقعة السّامة من الأرض شبه منعدمة، الحافلات تتأخر بالمرور على هذه الطريق الرديئة، أنتظر هنا منذ أكثر من ساعتين وكانت كل الحافلات التي مرّت مملوءة عن آخرها، ولا مكان للوقوف بين الراكبين. حتى تتوقف عندي سيارة مهترئة لا لون لها يعود صنعها إلى ستينيات القرن الماضي، يقودها رجل تجاوز حاجز الخمسين من العمر، يدخّن سجائر الحشيش، وبين رجليه عند المقعد زجاجة من النبيذ، وهو يلقي ابتسامة مصطنعة ويرميني بعينيهِ الداكنتين بنظراتٍ مخيفة لتبدو وكأنهما فوهات مسدّس مصوّب نحوي، كان شعره الكثيف متشبّكاً ليبدو أنّه لم يغسله منذ أسابيع، وجلد يديه بدأ بالتهدّل لغياب الشمس وانعدام النظافة، وفضلات الطعام على لحيته البنيّة اللون، وحينما تفحّصني من قدماي إلى آخر شعرة في رأسي خاطبني قائلا : أأنت ذاهب إلى السانيا؟، فأجبته نعم، قال لي ضاحكاً : هيا إركب سيارتي الفخمة ولا تفوّت عنكَ رحلةً مميّزة كهذهِ، مؤكّداً لي أنها لن تتاح لي فرصة كهذه في كل حياتي القادمة !!

فتحت الباب فسقط كاملاً يكاد يدهس قدمي التي سحبتها بسرعة خيالية دون وعي مني، كان واضحاً أنّه ثقيل جدّاً حينما انفلت من يدي التي لم تحكم القبض عليه، وانفجر السائق بموجة ضحكٍ هيستيرية متنحيّاً عن مقعده قادماً نحوي وهو يقول لي: إركب صديقي من الواضح أنّه لا حظّ لك، فلأول مرة يحدث هذا لعروسي (يقصد سيّارته الرثّة) ، لكن اطمئن سوف أصلح الأمر، أنت إركب فقط ولا تلقي هم. ركبت السيارة على على مقعدٍ من حديد أرهقه الصدأ، من الواضح جدّاً أنّه تمّ وضعه حديثاً عند أحد الحدّادين دون مقابل مادي، فلا يمكن لإنسان أن ينفق على عربة قذرة كهذه، كنت أطرح الكثير من الأسئلة لنفسي عن شخصيّة هذا الإنسان، أتأملّ المقاعد الخلفيّة التي اتّخذ منها غرفة ينام فيها، فيما كان هو يعيد تركيب بابه اللعين، استغربت نظافة المقاعد الخلفيّة على عكس كل شيء يتعلّق به من عدم اهتمامٍ منه بمظهره وفوضوية سيارته وكل الوسخ الذي يحيط به، انتهى من التصليح ثم بدأت المغامرة التي لم أكن أتوّقعها تماماً وبأيّ شكل، لأنني لم أكن مبرمجاً لأي شيء في ذلك اليوم، ولا أعرف كيف قرّرت الخروج من مكان العمل وأين كان عليّ الذهاب، كلّ ما في الأمر أنني شعرت بضيق شديد ورغبة جامحة في المشي، ومشاهدة أعداد كبيرة من الناس أمامي، وهم يعيشون يومياتهم بشكل طبيعي، فأبدّد شعوري بالوحدة وأبثّ الروح في جسدي من جديد، لم أكن أعرف أنّ رحلتي معه لن تنتهي عند مدينة السانيا فقط، كان حديثنا معاً لمسافة عشرون كلم كافيةً أن نتحسّس الألم في أعماق أرواحنا، ولم أكن لأعرف أن الرجل يمكن أن يحمِلَ في قلبه كلّ ذلك الحب لإمرأة في ذلك العمر، حتى أنّه لم يتزوّج بعد رحيلها ولم يجد للحياة معنى بعدها على حدّ قوله !!



يتبع ...