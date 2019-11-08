ما اللذي يحدث ؟؟؟؟

sami44

sami44

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السلام عليكم ورحمة الله


ما اللذي يحدث في هذا الزمان ؟؟؟؟

نجد فلات تعانق السحاب تسكنها اسر صغيره تعد على الاصابع
عكس ما كان في السابق بيوت صغيره ويسكنها اسر كبيره

نجد مجال الطب والصحه تطور الى حد بعيد لكن كثرت الامراض والأوبئة
عكس ما كان في السابق
طب بديل وطب نبوي ومصحات تعد على الاصابع لكن الامراض كانت رحيمة

كثرت الاموال وكثر الأثرياء ومنهم من بلغ ماله اموال قارون
لكن الصدقه قلت عكس ما كانت عليه في وقت مضي
تجد الصدقه جاريه ولو بدون مال

ساد الامن البلاد واختفت راحه اللال عند العباد
عكس ما كانت عليه الامور سابقا
كان الامن ملازم لراحه البال ومدعاة السكينة والطمأنينة ِِ

زادت المعرفه وتطور العلم وتعرضنا لغزو مهول من طرف النت والمواقع العنكبوتيه
لكن الحكمه اختفت والعقول جفت

عكس ما كان في السابق تجد مفكرا او عالما يفيض حكمه رغم قلة الموارد والمنابع العلميت غير القران والسنه

كثرت الساعات وتنوعت منها ما هو في اليد ومنها ما هو في الاجهزه الذكيه
ومنها ما يعلق على الحائط
لكن قيمه الوقت زالت واصبح مجرد ارقام تسير

عكس ما كان عليه في السابق
عندما كان يطبق مبدأ الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك

كثر الأصدقاء واغلبهم افتراضيون
واختفى الاحقيقيون

والله المستعان



 
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