سلسلة .. قلم ذهبي في ضيافتنا ..

Autumn leaves

Autumn leaves

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المرشحين
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
1,286
النقاط
571
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رواد منتدى البوح الحر
نرحب بكم .. وعودة جديدة لسلسلة ،،
قلم ذهبي في ضيافتنا ..
.. .. ..
أهلا وسهلا بكم في هذه المساحة الأدبية التي ستحتضن جلسات السمر ،، ملتقيات التعارف ،،
و نزف الأقلام الذهبية ،، ذائعة الصيت في ملتقى أوفياء البوح ..
سنستضيف في هذه السلسة الفائزين ،، و كذلك المشاركين في مسابقة ،، لأجلك يا وطني أكتب ..
سنتعرف من خلال هذه السلسلة على ميولهم الأدبية ،
ما يعني أن كل ما سيطرحه الأعضاء من أسئلة تعارف ستكون أدبية بحتة ،، بعيدا عن الحياة الشخصية للضيف ..
.......
سيتحصل الضيف على الوسام التالي :



.......
جزيتم خيرا ..
إلى الملتقى مع العدد الأول من السلسلة

تقديري
Autumn leaves
 
Autumn leaves

Autumn leaves

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المرشحين
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
1,286
النقاط
571
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
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و القائمة مفتوحة و الحاضر يعلم الغايب
 
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