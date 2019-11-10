سوجي دوجوغ ...ِ.موضوع اليوم. لمة fm

ليليا مرام
:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
- إنضم
- 16 جوان 2009
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- 8,699
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- 1,951
- محل الإقامة
- اللمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله
جماعة الخير والشر معليش ما عندنا حاجة نحبو اللي يكرهونا قبل من اللي يحبونا مرحبا بيا عندكم ومرحبا بيكم عندنا. وهذي افتاتحية بإذن الله
انا راح نكون معاكم يوميا من 6 نتاع العشية. نحكو فسوجيات ضحك تمهبيل معاير باحترام. واحد نجيبوه ونكرطوه كالدوارة واحد باغي يرونجي واحد بطريقة رومانسية واحد بغا يدير لانيفيرسار لعضو ما يبعثلي وخطاه الشغل والاكيد فهذا الكل رسائل نبيلة نفوتوها ونخلو تآخي ومحبة ومودة بين أعضاء اللمة
في إفتتاحية للمة fm وفحصتي انا مرام وليسوجي. راح نبداو بسوجي دوجوغ واللي هو موضوع اليوم
موضوع اليوم هو سوجي كل يوم نقترحوا عليكم صباح ونستنى توجدو ردودكم على 6 تكتبولي ردودكم يكونو الجماعة تلمو
بعدها عندنا فقرات اخرى ترفيهية. من 6 لل9 تكون معاكم مرام من 9 ولهيه راح الاعضاء ينضمو رواحهم ويختارو واش ينشطو ولو نضطر انا نشط اذاعة اللمة كلها
نبداو على بركة الله وآليييييي
سوجي نتاع اليوم يا لاحباب هو زبايل الصغر او الديgات. اللي درتوهم تشفاو عليهم والا حكاولكم عليها. والا عندكم ولادكم او من عائلة ذوك الذراري اللي يديرو مشاكل طوايش من كبار احكونا عليهم وواش كان رد فعلكم والاحسن تحكولي على ديgاتكم اتحفوني
وفي انتظار مشاركاتكم ننتظر رسائل منكم وتعلقاتكم عالخاص او اهداءات إو طلب خاص حتى تكون لينا فقرات افضل فاللمةfm
يا الله نبداو ونستنى ردودكم وراح نحكيلكم انا على ديgاتي
مرام فعمر 6 سنوات قالك دخلت تقرا وانا جني وعفريتي فاللي ينوضني صباح اول يوم. نوضوني وداوني مجرجريني وبابا ربي يرحمو ماماش كيفاه تروح وتخليني لازم يقابلني عند طاولة وبقا مسكين واقف وانا معلمة تجي تقرب نبدا نعيطلو معلمة تبعد نقولو ولي لبلاصتك. يروح يوقف حرس جمهوري يهدر معايا طفل نولي كالبواقة نصوني يطل يجري نقولو هذا قرصني هههه كانت قرصة عيب وعار إثم كبير هههه طيح عليه روح حتى يضربو باه نبرد نوضت حرب فتنة بين مدير وبابا ومعلمة واولياء تلاميذ بابا ضرب شهر كره مني قالي اقراي وابا اقعدي أمية وانا هذي أمية نحسبها اسم أمنية نخبط رجليا فالارض ونعيط لالالا ما تبدليش اسمي اسمي ليليا ماشي أمية هه
هذي ديقا الظريفة فيهم خلي وخلي نهار رفدت اختي كانت بيبي عندها سمانة وحطيتها فدار نتاع كلبة حاشاكم شفت كلبة ترضع ولادها واختي غير تبكي ويمى فالكوزينة رفدتها وحطيتها للكلبة وتقولها رضعيها ههه اعظاوني طريحة حتى تكسلت وليت طويلة
اليكم الخط اقصد الميكرفون تفضلوا ايها المستمعون والمشاهدون والقارؤون لسطوري
جماعة الخير والشر معليش ما عندنا حاجة نحبو اللي يكرهونا قبل من اللي يحبونا مرحبا بيا عندكم ومرحبا بيكم عندنا. وهذي افتاتحية بإذن الله
للمة fm.ويحق لكل واحد يختار موضوع يشبه لحصة في الإذاعة وينشط فيها هو
انا راح نكون معاكم يوميا من 6 نتاع العشية. نحكو فسوجيات ضحك تمهبيل معاير باحترام. واحد نجيبوه ونكرطوه كالدوارة واحد باغي يرونجي واحد بطريقة رومانسية واحد بغا يدير لانيفيرسار لعضو ما يبعثلي وخطاه الشغل والاكيد فهذا الكل رسائل نبيلة نفوتوها ونخلو تآخي ومحبة ومودة بين أعضاء اللمة
في إفتتاحية للمة fm وفحصتي انا مرام وليسوجي. راح نبداو بسوجي دوجوغ واللي هو موضوع اليوم
موضوع اليوم هو سوجي كل يوم نقترحوا عليكم صباح ونستنى توجدو ردودكم على 6 تكتبولي ردودكم يكونو الجماعة تلمو
بعدها عندنا فقرات اخرى ترفيهية. من 6 لل9 تكون معاكم مرام من 9 ولهيه راح الاعضاء ينضمو رواحهم ويختارو واش ينشطو ولو نضطر انا نشط اذاعة اللمة كلها
نبداو على بركة الله وآليييييي
سوجي نتاع اليوم يا لاحباب هو زبايل الصغر او الديgات. اللي درتوهم تشفاو عليهم والا حكاولكم عليها. والا عندكم ولادكم او من عائلة ذوك الذراري اللي يديرو مشاكل طوايش من كبار احكونا عليهم وواش كان رد فعلكم والاحسن تحكولي على ديgاتكم اتحفوني
وفي انتظار مشاركاتكم ننتظر رسائل منكم وتعلقاتكم عالخاص او اهداءات إو طلب خاص حتى تكون لينا فقرات افضل فاللمةfm
يا الله نبداو ونستنى ردودكم وراح نحكيلكم انا على ديgاتي
مرام فعمر 6 سنوات قالك دخلت تقرا وانا جني وعفريتي فاللي ينوضني صباح اول يوم. نوضوني وداوني مجرجريني وبابا ربي يرحمو ماماش كيفاه تروح وتخليني لازم يقابلني عند طاولة وبقا مسكين واقف وانا معلمة تجي تقرب نبدا نعيطلو معلمة تبعد نقولو ولي لبلاصتك. يروح يوقف حرس جمهوري يهدر معايا طفل نولي كالبواقة نصوني يطل يجري نقولو هذا قرصني هههه كانت قرصة عيب وعار إثم كبير هههه طيح عليه روح حتى يضربو باه نبرد نوضت حرب فتنة بين مدير وبابا ومعلمة واولياء تلاميذ بابا ضرب شهر كره مني قالي اقراي وابا اقعدي أمية وانا هذي أمية نحسبها اسم أمنية نخبط رجليا فالارض ونعيط لالالا ما تبدليش اسمي اسمي ليليا ماشي أمية هه
هذي ديقا الظريفة فيهم خلي وخلي نهار رفدت اختي كانت بيبي عندها سمانة وحطيتها فدار نتاع كلبة حاشاكم شفت كلبة ترضع ولادها واختي غير تبكي ويمى فالكوزينة رفدتها وحطيتها للكلبة وتقولها رضعيها ههه اعظاوني طريحة حتى تكسلت وليت طويلة
اليكم الخط اقصد الميكرفون تفضلوا ايها المستمعون والمشاهدون والقارؤون لسطوري