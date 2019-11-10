سوجي دوجوغ ...ِ.موضوع اليوم. لمة fm

السلام عليكم ورحمة الله

جماعة الخير والشر معليش ما عندنا حاجة نحبو اللي يكرهونا قبل من اللي يحبونا مرحبا بيا عندكم ومرحبا بيكم عندنا. وهذي افتاتحية بإذن الله

للمة fm.

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