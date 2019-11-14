اختبار الفصل الثالث لمادة اللغة العربية "المدة الزمنية: ساعتان"

النص:

كانت هناك حجرة صغيرة فوق سطح أحد المنازل،عاشت فيها أرملةٌ فقيرةٌ مع طفلها الصغـير حياة متواضعة في ظروفٍ

يصعب تصديقها،إلا أن هذه الأسرة الصغيرة تملك القناعة التي هي كنز لا يفنى، وأكثر ما كان يزعج الأم هو سقـوط الأمطار في فصل الشتاء فالغرفة عبارة عن أربعة جدران وبها باب خشبي، وليس لها سقف متين يقيها المطر.

تجمعت الغيوم وامتلأت سماء المدينة بالسحب،ومع ساعات الليل الأولى هطل المطر بغزارة على المدينة كلها فاحتمى الجميع في منازلهم،أما الأرملة والطفل فكـان عليهم مواجهة موقف عصيب.

نظر الطفل إلى أمه نظـرة حائرة واندسّ في أحضانها المبتلة وهي غارقة في أفكارها،ثم أسـرعت الأم إلى باب الغرفة فخلعته ووضعته مائلاً على أحد الجدران،وخبّأت طفلها خلف الباب لتحجب عنه سيل المطر المنهمر،فنظر الطفل إلى أمه في سعادة بريئة وقد عَلتْ على وجهه ابتسامة الرضا وقال لها:ماذا يا ترى يفعل الناس الفقراء الذين ليس عندهم باب حين يسقط عليهم المطر؟

(لقد أحسّ الصغير في هذه اللحظة أنّه ينتمي إلى طبقة الأثرياء لا البؤساء بسبب القناعة التي ملأت فؤاده، وغمرت نفسه...).



الصفحة الأولى

الأسئلة:

البناء الفكري:

1/ ضع فكرة عامة مناسبة للنص.

2/ اذكر الصفة الحميدة التي تمتلكها هذه الأسرة بالرغم من فقرها.

3/ اشرح المفردات: "احتمى" / "اندسّ" / " المنهمر".

4/ وظف اثنتين منهما كل واحدة في جملة مفيدة.

البناء الفني:

1/ حدد نوع ونمط النص.

2/ عيّن تعبيرا مجازيا.

3/ استخرج محسنين بديعيين من النص "طباقا وسجعا".

/ استخرج أيضا "إنشاء طلبيا" مبينا نوعه.4

البناء اللغوي:

1/ أعرب ما تحته سطر في النص.

2/ استخرج نكرة، وثلاث معارف من أنواع مختلفة.

3/ حوّل ما بين قوسين إلى المثنى ثم إلى الجمع.

الوضعية الإدماجية:

اكتب نصا مختصرا تتحدث فيه عن فئة الفقراء وما يعانونه من صعوبات ومتاعب في حياتهم، وواجب الأغنياء نحوهم للتخفيف عنهم.

الصفحة الثانية​