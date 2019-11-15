أعراض مرض السكر المبكرة 8 علامات تدل على الإصابة بالمرض

عراض مرض السكر المبكرة، يمكن أن تكون علامات تحذير خفيفة للغاية بحيث لا تلاحظها، حيث إن بعض الناس لا يكتشفون أنهم مصابون بالسكر حتى يصابوا بمشاكل من أضرار طويلة المدى ناجمة عن المرض، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى اعراض مرض السكر المبكرة.



اعراض مرض السكر المبكرة



1- كثرة التبول، فعندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة ، تحاول الكلى إزالة السكر الزائد عن طريق ترشيحه خارج الدم، هذا يمكن أن يؤدي إلى الشخص الذي يحتاج إلى التبول بشكل متكرر أكثر ، وخاصة في الليل.



2- الجوع والتعب حيث يحول جسمك الطعام الذي تتناوله إلى جلوكوز تستخدمه خلاياك للطاقة، لكن خلاياك تحتاج إلى الأنسولين لتستهلك الجلوكوز، فإذا كان جسمك لا ينتج ما يكفي أو الأنسولين، أو إذا كانت خلاياك تقاوم الأنسولين الذي يصنعه جسمك، فلن يتمكن الجلوكوز من الدخول إليه وليس لديك طاقة، هذا يمكن أن يجعلك أكثر جوعا وأكثر التعب من المعتاد.



3- زيادة العطش، التبول المتكرر الضروري لإزالة السكر الزائد من الدم يمكن أن يؤدي إلى فقدان الجسم للماء الإضافي، بمرور الوقت، يمكن أن يسبب هذا الجفاف ويؤدي إلى شعور الشخص بالعطش أكثر من المعتاد.



4- ضبابية الرؤية، يمكن أن يؤدي إفراط السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة في العينين، مما قد يسبب ضبابية الرؤية، يمكن أن تحدث هذه الرؤية الضبابية في إحدى العينين أو كليهما وقد تأتي وتذهب.



5- بطء الشفاء من الجروح يمكن أن تؤدي مستويات السكر العالية في الدم إلى تلف أعصاب الجسم والأوعية الدموية ، مما قد يضعف الدورة الدموية، نتيجة لذلك ، حتى الجروح الصغيرة والجروح قد تستغرق أسابيع أو أشهر للشفاء.



6- وخز أو ألم في اليدين أو القدمين، يمكن لمستويات السكر العالية في الدم أن تؤثر على الدورة الدموية وتضر بأعصاب الجسم و يؤدي ذلك إلى الألم أو الإحساس بالوخز أو التنميل في اليدين والقدمين.



7- ظهور بقع داكنة اللون على الجلد، التي تتشكل على تجاعيد الرقبة أو الإبط أو الفخذ يمكن أن تشير أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري.



8- جفاف الفم و حكة في الجلد لأن جسمك يستخدم السوائل في التبول، فهناك رطوبة أقل لأشياء أخرى، قد تصاب بالجفاف وقد يشعر فمك بالجفاف، فضلا عن حدوث حكة.