تكريمات 2019 منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات

يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
12,154
النقاط
1,656
الجنس
أنثى





أهلا وسهلا ومرحبا بأعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
وعلى الخصوص رواد منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
في التكريم السنوي لسنة 2019


يسر ادارة منتدى اللمة الجزائرية
أن تتقدم بالشكر والعرفان لكل من كانت له بصمة وافاد الاعضاء وقدم النصيحة الطيبة
وبهذا سنكرم الاعضاء :

@Autumn leaves
@HAMZA USMA
@sami44


بمواضيعهم الحصرية بوسام :



كما نكرم اعضاء كانت لهم ردود هادفة وحضور مميز بوسام



@ملكة زوجي
@طموحة
@الوهم
@Golden Man
@سيزانو sizano
@الفضل10
@الجواب الكافي
@Autumn leaves
@ناصر dz



ألف مبروك للجميع
وفي انتظار مشاركاتكم وتفاعلاتكم الطيبة دائما
تحياتي القلبية
 
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