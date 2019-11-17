تكريمات 2019 منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات

يلوو شيش
:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
أهلا وسهلا ومرحبا بأعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
وعلى الخصوص رواد منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
في التكريم السنوي لسنة 2019
يسر ادارة منتدى اللمة الجزائرية
أن تتقدم بالشكر والعرفان لكل من كانت له بصمة وافاد الاعضاء وقدم النصيحة الطيبة
وبهذا سنكرم الاعضاء :
@Autumn leaves
@HAMZA USMA
@sami44
بمواضيعهم الحصرية بوسام :
كما نكرم اعضاء كانت لهم ردود هادفة وحضور مميز بوسام
@ملكة زوجي
@طموحة
@الوهم
@Golden Man
@سيزانو sizano
@الفضل10
@الجواب الكافي
@Autumn leaves
@ناصر dz
ألف مبروك للجميع
وفي انتظار مشاركاتكم وتفاعلاتكم الطيبة دائما
تحياتي القلبية