التكريم السنوي لأفضل أعضاء منتدى التنمية البشرية ـ 2020

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,930
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تتقدم إدارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان لكل عضو أنار هذا المنتدى
ونذكر بالأخص شعلة هذه السنة
في منتدى التنمية البشرية و تطوير الذات
فقد كانت لهم مواضيع مميزة و نشاطا أميزا
فاستحقوا هذا التكريم عن جدارة و استحقاق

و هم
@سعد606
@إلياس
@ONjINE
@soso ana
@Andy_Delort

ليتحصلوا على الوسام التالي
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شكرا لكم جزيلا في انتظار المزيد من ابداعاتكم

اذارة اللمة
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
434
النقاط
41
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
❤
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

للمرة الثالثة كل مانفتح نلقا هكا منشور محفز 🤣😍

جزاك الله خيرا اخي الامين ان شاء الله نكونو عند حسن ظنك انت واهل اللمة

باذن الله لن يطول الغياب ساعود للمة حاملة النجاح ولن ارضى باقل من ذلك 😌
ربي يوفقكم كامل باذن الله
دعواتكم احبتي ✨
 
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