التكريم السنوي لأفضل أعضاء منتدى التنمية البشرية ـ 2020

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 12,930
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتقدم إدارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان لكل عضو أنار هذا المنتدى
ونذكر بالأخص شعلة هذه السنة
في منتدى التنمية البشرية و تطوير الذات
فقد كانت لهم مواضيع مميزة و نشاطا أميزا
فاستحقوا هذا التكريم عن جدارة و استحقاق
و هم
@سعد606
@إلياس
@ONjINE
@soso ana
@Andy_Delort
ليتحصلوا على الوسام التالي
شكرا لكم جزيلا في انتظار المزيد من ابداعاتكم
اذارة اللمة
تتقدم إدارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان لكل عضو أنار هذا المنتدى
ونذكر بالأخص شعلة هذه السنة
في منتدى التنمية البشرية و تطوير الذات
فقد كانت لهم مواضيع مميزة و نشاطا أميزا
فاستحقوا هذا التكريم عن جدارة و استحقاق
و هم
@سعد606
@إلياس
@ONjINE
@soso ana
@Andy_Delort
ليتحصلوا على الوسام التالي
شكرا لكم جزيلا في انتظار المزيد من ابداعاتكم
اذارة اللمة