التكريم السنوي 2019 منتدى فرغ واش في قلبك

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 46,215
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
أهلا وسهلا ومرحبا بأعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
وعلى الخصوص رواد منتدى اهنا فرغ وش كاين في قلبك
في التكريم السنوي لسنة 2019
يسر ادارة منتدى اللمة الجزائرية
أن تتقدم بالشكر والعرفان لكل من كانت له بصمة وافاد الاعضاء وقدم النصيحة الطيبة
@sanaya
بمواضيع حصرية تستحق وسام
اعضاء كانت لهم ردود هادفة وحضور مميز يستحقون وسام
@الفتاة الاميرة
@عبدالرؤوف
@يلوو شيش
@الوهم
@طموحة
@ام أمينة
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@sami44@
ألف مبروك للجميع