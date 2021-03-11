صفات القيادة -حصــري... (قريبا على منتديات اللمة الجزائرية) !

ما شاء الله، فكرة ممتازة أخي الذهبي إن شاء الله تلقى ترحيب وتفاعل من الاعضاء يارب

أحييكم على هذا الجهد وجزاكم الله عني وعن كل من سيتعلم من هذه المحاضرات خير الجزاء

بارك الله فيكم اخي الكريم



ما لفت انتباهي بحق هو انك لن تعتمد على النظريات وهذا ما سيجعل القارئ يشعر بانه يقرأ ويتعلم الشيء الحقيقي

لا التنظير والفلسفة



بورك فيكم اخي واكيد متابعة باذن الله