العدد الثاني من مسابقة اكتشاف طبق من بلد ما

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
799
النقاط
551
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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العدد الثاني من مسابقة اكتشاف طبق من بلد ما


أهلا وسهلا برواد منتدى الصور والكاريكاتور وكل أعضاء اللمّة الجزائرية
كما رأيتم أحبتي من قبل قمنا بطرح فكرة وكيفية سير المسابقة الجميلة لاكتشاف الطبق
لنضع بين أيديكم اليوم العدد الثاني من هذه المسابقة والتي نأمل أن تكون نالت
اعجابكم ودائما ننتظر مشاركاتكم وتفاعلكم
وكما قلنا العضو الأسرع في اكتشاف الطبق يعتبر الفائز ويتحصل على الوسام التالي:

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ما اسم الطبق والبلد الذي ينتمي اليه؟
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اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله
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