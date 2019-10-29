العدد الرابع من مسابقة اكتشاف طبق من بلد ما

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
886
النقاط
551
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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العدد الرابع من مسابقة اكتشاف طبق من بلد ما

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أهلا وسهلا برواد منتدى الصور والكاريكاتور وكل أعضاء اللمة الجزائرية
كما رأيتم أحبتي من قبل قمنا بطرح فكرة وكيفية سير المسابقة الجميلة لاكتشاف الطبق
لنضع بين أيديكم اليوم العدد الرابع من هذه المسابقة والتي نأمل أن تكون نالت
اعجابكم ودائما ننتظر مشاركاتكم وتفاعلكم.
وكما قلنا العضو الأسرع في اكتشاف الطبق يعتبر الفائز ويتحصل على الوسام التالي:

23558.jpg


ما اسم الطبق والبلد الذي ينتمي اليه؟
13778956756.jpg
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في أمان الله
اتمنى لكم التوفيق إن شاء الله
 
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