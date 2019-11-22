بنك سويسري Bank يمنحك IBAN + كارت فيزا و حوالي 5 يورو مهدات

lonis1
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السلام عليكم و رحمة الله و بركته.
البنك Dukascopy Bank هو بنك حقيقي موجود بسوسرا.
يقوم هذا البنك بمنح 5 DUK+ (حوالي 5 يورو) على شكل airdrop لعملائه الجدد الذين يقومون بفتح حسابات MCA )معناه (Mobile Current Accountالمصرفية للأفراد و لكي تستفيد من هدية 5 يورو عليك التسجيل عن طريق تطبيق اندرويد أو أيفون (IOS/Android).
قم بتنزيل تطبيق Dukascopy Connect 911 وهو تطبيق يمكن إجراء منه المحادثات والمكالمات مثل (Skype)، والاتصال مع دعم البنك...
مراحل التسجيل باستعمال التطبيق:
هام: لابد من بطاقة التعريف الرقمية أو جواز سفر وإلا لا يمكنك التسجيل.
شخصيا استعملت بطاقة التعريف والعملية تتطلب حوالي 10 دقائق وتم تفعيل حسابي خلال 3 ساعات.
البنك Dukascopy Bank هو بنك حقيقي موجود بسوسرا.
يقوم هذا البنك بمنح 5 DUK+ (حوالي 5 يورو) على شكل airdrop لعملائه الجدد الذين يقومون بفتح حسابات MCA )معناه (Mobile Current Accountالمصرفية للأفراد و لكي تستفيد من هدية 5 يورو عليك التسجيل عن طريق تطبيق اندرويد أو أيفون (IOS/Android).
قم بتنزيل تطبيق Dukascopy Connect 911 وهو تطبيق يمكن إجراء منه المحادثات والمكالمات مثل (Skype)، والاتصال مع دعم البنك...
مراحل التسجيل باستعمال التطبيق:
هام: لابد من بطاقة التعريف الرقمية أو جواز سفر وإلا لا يمكنك التسجيل.
شخصيا استعملت بطاقة التعريف والعملية تتطلب حوالي 10 دقائق وتم تفعيل حسابي خلال 3 ساعات.
- قم بتحميل تطبيق Dukascopy Connect 911 لنظام Android / IOS من المتجر.
- أدخل رقم هاتفك ثم أرسل رمز التحقق.
- أدخل رمز الإحالة التالي: 96R-QTU
- انقر على أيقونة "Bank".
- تصوير الوثيقة وملء استمارة التسجيل. ( Know Your Customer (KYC)). انت تسجل في بنك حقيقي عليك بملء معلوماتك الصحيحة.
- أكمل التحقق بالفيديو مع فريق الدعم الخاص بهم. في هذه المرحلة يتصل بك فريق الدعم عن طريق التطبيق ويطلب منك أخذ سلفي مع بطاقتك وبعض الأسئلة البسيطة مثل اسمك، يوم الميلاد، سنة الميلاد... وبعدها بساعات يأتيك الرد بتفعيل حسابك.
- يمكنك الآن رؤية رصيد قدره 5 DUK+ في تطبيق هاتفك المحمول.
- يمكنك تحويلها إلى عملة يورو. شخصيا حصلت على 4.95 €
- يمكنك سحب مكافآتك (على بطاقة الائتمان على سبيل المثال).
- أيضا كسب 5 DUK + لكل الإحالة.
- يمكنك رؤية رمز الإحالة الخاص بك في إعدادات التطبيق بعد تنشيط حسابك.
- فتح حسابات بعدة عملات يورو دولار جنيه....
- يمنحك حسابات IBAN
- إرسال واستقبال المال من حسابات Dukascopy مجانا.
- يمنحك بطاقة فيزا كارتDukascopy Visa Card (بلاستكية أو افتراضية) لكل عملة التي تريد يمكن ان تستعملها في شراء من أنترنيت أو تفعيل بايبال...
- يمكنك ربط مع حسابك كارت آخر وسحب المال إليه أو شحن حسابك Ducascopy
- يمكنك سحب أو شحن من و إلى الحسابات التالية: Skrill, Nettler, أو حساب بنكي IBAN
- يوميا يوزع هدايا مجانية يمكنك المشاركة فيها ( 5 EURو 10 EUR)
- أسبوعيا يوزع هدية مجانية يمكن المشاركة فيها (100 EUR)
- البيع والشراء (Trade) في عملة البنك DUK+
- يمكنك الدخول إلى حسابك Dukascopy عن طريق متصفح الكمبيوتر Dukascopy Bank
- هام: لا تسجل عن طريق متصفح الكمبيوتر إن كنت تريد هدية 5 يورو.
- وميزات أخرى كثيرة ستكتشفها...
- الكثير منكم يتساءل عن مبلغ طلب فيزا كارت، فهو حوالي 16 يورو للبلاستكية وحوالي 5 يورو للافتراضية وعمولة حوالي 1 يورو شهريا للاثنتين. لماذا أقول حوالي لأن العمولات محسوبة باستعمال العملة السويسرية (CHF) يمكنك الاطلاع على كل العمولات من خلال هذا الرابط: Dukascopy Bank
- أرجو منكم دعمي بالتسجيل من التطبيق عن الطريق رمز إحالتي: 96R-QTU
- وسأوافيكم إن شاء الله بكل جديد حول هذا البنك. وشكرا.