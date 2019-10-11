السلام عليكم
البنك Dukascopy Bank هو بنك حقيقي موجود بسوسرا. و يدعم الدول العربية
يقوم هذا البنك بمنح 5 DUK+ (حوالي 5 يورو) على شكل airdrop لعملائه الجدد الذين يقومون بفتح حسابات MCA )معناه (Mobile Current Accountالمصرفية للأفراد و لكي تستفيد من هدية 5 يورو عليك التسجيل عن طريق تطبيق اندرويد أو أيفون (IOS/Android).
قم بتنزيل تطبيق Dukascopy Connect 911 وهو تطبيق يمكن إجراء منه المحادثات والمكالمات مثل (sky pe)، والاتصال مع دعم البنك...
مراحل التسجيل باستعمال التطبيق:
هام: لابد من بطاقة التعريف الرقمية أو جواز سفر وإلا لا يمكنك التسجيل.
شخصيا استعملت بطاقة التعريف والعملية تتطلب حوالي 10 دقائق وتم تفعيل حسابي خلال 3 ساعات.
1- قم بتحميل تطبيق Dukascopy Connect 911 لنظام Android / IOS من المتجر.
2- أدخل رقم هاتفك ثم أرسل رمز التحقق.
3- أدخل رمز الإحالة التالي: 35H-PED
4- انقر على أيقونة "Bank".
5- تصوير الوثيقة وملء استمارة التسجيل. ( Know Your Customer (KYC)).
انت تسجل في بنك حقيقي عليك بملء معلوماتك الصحيحة.
6- أكمل التحقق بالفيديو مع فريق الدعم الخاص بهم.
في هذه المرحلة يتصل بك فريق الدعم عن طريق التطبيق ويطلب منك أخذ سلفي مع بطاقتك وبعض الأسئلة البسيطة مثل اسمك، يوم الميلاد، سنة الميلاد... وبعدها بساعات يأتيك الرد بتفعيل حسابك. 48 ساعة كأقصى حد، وإن لم تصلك أي إجابة إتصل مجانا بالبنك من المحادثات في التطبيق.
7- يمكنك الآن رؤية رصيد قدره 5 DUK+ في تطبيق هاتفك المحمول.
8- يمكنك تحويلها إلى عملة يورو. شخصيا حصلت على 4.95 €
9- يمكنك سحب مكافآتك (على بطاقة الائتمان على سبيل المثال).
10- أيضا كسب 5 DUK + لكل الإحالة.
11- يمكنك رؤية رمز الإحالة الخاص بك في إعدادات التطبيق بعد تنشيط حسابك.
مميزات هذا البنك (Dukascopy Bank ):
1- فتح حسابات بعدة عملات يورو دولار جنيه....
2- يمنحك حسابات IBAN
3- إرسال واستقبال المال من حسابات Dukascopy مجانا.
4- يمنحك بطاقة فيزا كارتDukascopy Visa Card (بلاستكية أو افتراضية) لكل عملة التي تريد يمكن ان تستعملها في شراء من أنترنيت أو تفعيل بايبال...
5- يمكنك ربط مع حسابك كارت آخر وسحب المال إليه أو شحن حسابك Ducascopy
6- يمكنك سحب أو شحن من و إلى الحسابات التالية: Skrill, Nettler, أو حساب بنكي IBAN
7- يوميا يوزع هدايا مجانية يمكنك المشاركة فيها ( 5 EURو 10 EUR)
8- أسبوعيا يوزع هدية مجانية يمكن المشاركة فيها (100 EUR)
9- البيع والشراء (Trade) في عملة البنك DUK+
10- يمكنك الدخول إلى حسابك Dukascopy عن طريق متصفح الكمبيوتر Dukascopy Bank
هام: لا تسجل عن طريق متصفح الكمبيوتر إن كنت تريد هدية 5 يورو. بل سجل من التطبيق حتى تتحصل على الهدية.
11- وميزات أخرى كثيرة ستكتشفها...
12- الكثير منكم يتساءل عن مبلغ طلب فيزا كارت، فهو حوالي 16 يورو للبلاستكية وحوالي 5 يورو للافتراضية وعمولة حوالي 1 يورو شهريا للاثنتين. لماذا أقول حوالي لأن العمولات محسوبة باستعمال العملة السويسرية (CHF) يمكنك الاطلاع على كل العمولات من خلال هذا الرابط: Dukascopy Bank
13- أرجو منكم دعمي بالتسجيل من التطبيق عن الطريق رمز إحالتي: 35H-PED
وسأوافيكم إن شاء الله بكل جديد حول هذا البنك. وشكرا.
الصور مأخوذة من حسابي الجديد: 03
البنك Dukascopy Bank هو بنك حقيقي موجود بسوسرا. و يدعم الدول العربية
يقوم هذا البنك بمنح 5 DUK+ (حوالي 5 يورو) على شكل airdrop لعملائه الجدد الذين يقومون بفتح حسابات MCA )معناه (Mobile Current Accountالمصرفية للأفراد و لكي تستفيد من هدية 5 يورو عليك التسجيل عن طريق تطبيق اندرويد أو أيفون (IOS/Android).
قم بتنزيل تطبيق Dukascopy Connect 911 وهو تطبيق يمكن إجراء منه المحادثات والمكالمات مثل (sky pe)، والاتصال مع دعم البنك...
مراحل التسجيل باستعمال التطبيق:
هام: لابد من بطاقة التعريف الرقمية أو جواز سفر وإلا لا يمكنك التسجيل.
شخصيا استعملت بطاقة التعريف والعملية تتطلب حوالي 10 دقائق وتم تفعيل حسابي خلال 3 ساعات.
1- قم بتحميل تطبيق Dukascopy Connect 911 لنظام Android / IOS من المتجر.
2- أدخل رقم هاتفك ثم أرسل رمز التحقق.
3- أدخل رمز الإحالة التالي: 35H-PED
4- انقر على أيقونة "Bank".
5- تصوير الوثيقة وملء استمارة التسجيل. ( Know Your Customer (KYC)).
انت تسجل في بنك حقيقي عليك بملء معلوماتك الصحيحة.
6- أكمل التحقق بالفيديو مع فريق الدعم الخاص بهم.
في هذه المرحلة يتصل بك فريق الدعم عن طريق التطبيق ويطلب منك أخذ سلفي مع بطاقتك وبعض الأسئلة البسيطة مثل اسمك، يوم الميلاد، سنة الميلاد... وبعدها بساعات يأتيك الرد بتفعيل حسابك. 48 ساعة كأقصى حد، وإن لم تصلك أي إجابة إتصل مجانا بالبنك من المحادثات في التطبيق.
7- يمكنك الآن رؤية رصيد قدره 5 DUK+ في تطبيق هاتفك المحمول.
8- يمكنك تحويلها إلى عملة يورو. شخصيا حصلت على 4.95 €
9- يمكنك سحب مكافآتك (على بطاقة الائتمان على سبيل المثال).
10- أيضا كسب 5 DUK + لكل الإحالة.
11- يمكنك رؤية رمز الإحالة الخاص بك في إعدادات التطبيق بعد تنشيط حسابك.
مميزات هذا البنك (Dukascopy Bank ):
1- فتح حسابات بعدة عملات يورو دولار جنيه....
2- يمنحك حسابات IBAN
3- إرسال واستقبال المال من حسابات Dukascopy مجانا.
4- يمنحك بطاقة فيزا كارتDukascopy Visa Card (بلاستكية أو افتراضية) لكل عملة التي تريد يمكن ان تستعملها في شراء من أنترنيت أو تفعيل بايبال...
5- يمكنك ربط مع حسابك كارت آخر وسحب المال إليه أو شحن حسابك Ducascopy
6- يمكنك سحب أو شحن من و إلى الحسابات التالية: Skrill, Nettler, أو حساب بنكي IBAN
7- يوميا يوزع هدايا مجانية يمكنك المشاركة فيها ( 5 EURو 10 EUR)
8- أسبوعيا يوزع هدية مجانية يمكن المشاركة فيها (100 EUR)
9- البيع والشراء (Trade) في عملة البنك DUK+
10- يمكنك الدخول إلى حسابك Dukascopy عن طريق متصفح الكمبيوتر Dukascopy Bank
هام: لا تسجل عن طريق متصفح الكمبيوتر إن كنت تريد هدية 5 يورو. بل سجل من التطبيق حتى تتحصل على الهدية.
11- وميزات أخرى كثيرة ستكتشفها...
12- الكثير منكم يتساءل عن مبلغ طلب فيزا كارت، فهو حوالي 16 يورو للبلاستكية وحوالي 5 يورو للافتراضية وعمولة حوالي 1 يورو شهريا للاثنتين. لماذا أقول حوالي لأن العمولات محسوبة باستعمال العملة السويسرية (CHF) يمكنك الاطلاع على كل العمولات من خلال هذا الرابط: Dukascopy Bank
13- أرجو منكم دعمي بالتسجيل من التطبيق عن الطريق رمز إحالتي: 35H-PED
وسأوافيكم إن شاء الله بكل جديد حول هذا البنك. وشكرا.
الصور مأخوذة من حسابي الجديد: 03
كيفية التحويل:
1- ادخل الى التطبيق
2- اضغط على ايقونة بنك في الاسفل (bank)
3- أدخل كلمة السر إن طلبت منك
4- إضغط على السهمان في الاسفل
5- و إن اردت التحويل أي البيع إضغط على (sell) و وضع كمية duk التي تريد بيعها،
ثم مبلغ للوحدة. (1) ثم أكد البيع...
ملاحظة: المرحلة الخامسة يمكن الضغط على السعر المناسب لك في الخانات بالون الازرق.
إختر أعلى سعرثم تأتيك نافذة التأكيد البيع ...
وبالتوفيق.
1- ادخل الى التطبيق
2- اضغط على ايقونة بنك في الاسفل (bank)
3- أدخل كلمة السر إن طلبت منك
4- إضغط على السهمان في الاسفل
5- و إن اردت التحويل أي البيع إضغط على (sell) و وضع كمية duk التي تريد بيعها،
ثم مبلغ للوحدة. (1) ثم أكد البيع...
ملاحظة: المرحلة الخامسة يمكن الضغط على السعر المناسب لك في الخانات بالون الازرق.
إختر أعلى سعرثم تأتيك نافذة التأكيد البيع ...
وبالتوفيق.