كيفية التحويل:

1- ادخل الى التطبيق

2- اضغط على ايقونة بنك في الاسفل (bank)

3- أدخل كلمة السر إن طلبت منك

4- إضغط على السهمان في الاسفل

5- و إن اردت التحويل أي البيع إضغط على (sell) و وضع كمية duk التي تريد بيعها،

ثم مبلغ للوحدة. (1) ثم أكد البيع...

ملاحظة: المرحلة الخامسة يمكن الضغط على السعر المناسب لك في الخانات بالون الازرق.

إختر أعلى سعرثم تأتيك نافذة التأكيد البيع ...

وبالتوفيق.​