فتى من الغد
:: مرشح للإشراف ::
منتدى السياحة والأسفار
طاقم المرشحين
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 2,070
- النقاط
- 2,481
- العمر
- 19
- محل الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم زوار واعضاء منتدى اللمة الجزائرية
واخيييرا ...
منتدى اللمة الجزائرية يعلن رسميا فتح قناة اللمة الجزائرية
وبناءا على طلبات الكثير من الاعضاء تم فتح قناة رسمية تابعة لمنتدى اللمة الجزائرية
القناة وبكل فخر القناة تحتل المرتبة الاولى في بحث اليوتيوب
وتم نشر 2 فيديوهات على القناة
بالتوفيق للجميع ننتظر دعمكم ونريد نولع القناة بمشاهداتكم
دعمكم لنا يسعدنا
والقادم احلى
واخيييرا ...
منتدى اللمة الجزائرية يعلن رسميا فتح قناة اللمة الجزائرية
وبناءا على طلبات الكثير من الاعضاء تم فتح قناة رسمية تابعة لمنتدى اللمة الجزائرية
القناة وبكل فخر القناة تحتل المرتبة الاولى في بحث اليوتيوب
وتم نشر 2 فيديوهات على القناة
دعمكم لنا يسعدنا
والقادم احلى