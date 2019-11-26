منتدى اللمة الجزائرية يعلن رسميا فتح قناة اللمة الجزائرية

فتى من الغد

فتى من الغد

:: مرشح للإشراف ::
منتدى السياحة والأسفار
طاقم المرشحين
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
2,070
النقاط
2,481
العمر
19
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
السلام عليكم زوار واعضاء منتدى اللمة الجزائرية
واخيييرا ...
منتدى اللمة الجزائرية يعلن رسميا فتح قناة اللمة الجزائرية
وبناءا على طلبات الكثير من الاعضاء تم فتح قناة رسمية تابعة لمنتدى اللمة الجزائرية
www.youtube.com

قناة اللمة الجزائرية

www.youtube.com www.youtube.com

القناة وبكل فخر القناة تحتل المرتبة الاولى في بحث اليوتيوب
Sans titre.png
وتم نشر 2 فيديوهات على القناة

بالتوفيق للجميع ننتظر دعمكم ونريد نولع القناة بمشاهداتكم
دعمكم لنا يسعدنا
والقادم احلى
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
4,792
النقاط
746
الجنس
ذكر
قال فتى من الغد:
السلام عليكم زوار واعضاء منتدى اللمة الجزائرية
واخيييرا ...
منتدى اللمة الجزائرية يعلن رسميا فتح قناة اللمة الجزائرية
وبناءا على طلبات الكثير من الاعضاء تم فتح قناة رسمية تابعة لمنتدى اللمة الجزائرية
www.youtube.com

قناة اللمة الجزائرية

www.youtube.com www.youtube.com

القناة وبكل فخر القناة تحتل المرتبة الاولى في بحث اليوتيوب
مشاهدة المرفق 117925
وتم نشر 2 فيديوهات على القناة

بالتوفيق للجميع ننتظر دعمكم ونريد نولع القناة بمشاهداتكم
دعمكم لنا يسعدنا
والقادم احلى
إضغط للتوسيع...
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: مرشح للإشراف ::
منتدى السياحة والأسفار
طاقم المرشحين
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
2,070
النقاط
2,481
العمر
19
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
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