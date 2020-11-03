سلسلة قلم ذهبي في استضافتنا العدد الثاني

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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نرحب بكم .. وعودة جديدة لسلسلة ،،
سلسلة .. قلم ذهبي في ضيافتنا ..
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أهلا وسهلا بكم في هذه المساحة الأدبية التي ستحتضن جلسات السمر ،، ملتقيات التعارف الأدبية،،
و نزف الأقلام الذهبية ،، ذائعة الصيت في ملتقى أوفياء البوح ..
سنستضيف في هذه السلسة أقلام منتدى اللمة الجزائرية .
سنتعرف من خلال هذه السلسلة على ميولاتهم الأدبية ،
ما يعني أن كل ما سيطرحه الأعضاء من أسئلة تعارف ستكون أدبية بحتة ،، بعيدا عن الحياة الشخصية للضيف ..
إذن ضيفنا اليوم الاخ
@حامدعبدربه
دائما بين حروفك نجد روحا تتمزج بما بنا من وجدان وشعور يخرج لنا بروعه البيان
كلمــــــات تقتفي أثر الكلمــــــات السابقـهـ ..
فهنيئاً لنا بصاحب هذا القلم الرائع .. فمرحباً بكـ وبقلمكـ الذهبي في هذه الجلسة .