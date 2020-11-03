سلسلة قلم ذهبي في استضافتنا العدد الثاني

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,505
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
vdq.gif
رواد منتدى البوح الحر

نرحب بكم .. وعودة جديدة لسلسلة ،،




سلسلة .. قلم ذهبي في ضيافتنا ..



.. .. ..

أهلا وسهلا بكم في هذه المساحة الأدبية التي ستحتضن جلسات السمر ،، ملتقيات التعارف الأدبية،،

و نزف الأقلام الذهبية ،، ذائعة الصيت في ملتقى أوفياء البوح ..

سنستضيف في هذه السلسة أقلام منتدى اللمة الجزائرية .

سنتعرف من خلال هذه السلسلة على ميولاتهم الأدبية ،

ما يعني أن كل ما سيطرحه الأعضاء من أسئلة تعارف ستكون أدبية بحتة ،، بعيدا عن الحياة الشخصية للضيف ..









إذن ضيفنا اليوم الاخ

@حامدعبدربه





دائما بين حروفك نجد روحا تتمزج بما بنا من وجدان وشعور يخرج لنا بروعه البيان

كلمــــــات تقتفي أثر الكلمــــــات السابقـهـ ..

فهنيئاً لنا بصاحب هذا القلم الرائع .. فمرحباً بكـ وبقلمكـ الذهبي في هذه الجلسة .






vdk.gif
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,505
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
أولا أهلا و سهلا بك أخي في العدد الثاني من :
*السلسلة
* لو يٌعرف السيد حامد نفسه في بضع كلمات .. ماذا يقول ؟
* كيف يلخص لنا حامد بداياته مع الكتابة ؟
*ماهي المواضيع التي تحب الكتابة فيها ؟
* ماهي الاوقات التي تحبذ الكتابة فيها ؟
* هل سبق لك و أن رفع قلمه للكتابة و لم يجد مايكتب ؟
* رأيك في الكتابات التي يقدمها الأعضاء هنا في بوح القلم الحر ؟
* ماذا يمثل قسم بوح القلم الحر لك ؟
* لو نقول لك أعطنا كلمات عن حبٍّ في حياتك ..ماذا تقول ؟
* كلمات عن أغلى شخص في وجودك ؟
* كلمات لمنتدى اللمة الجزائرية ؟

دمت بخير
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top