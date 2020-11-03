سلسلة قلم ذهبي في استضافتنا العدد الثاني

أولا أهلا و سهلا بك أخي في العدد الثاني من :

*السلسلة

* لو يٌعرف السيد حامد نفسه في بضع كلمات .. ماذا يقول ؟

* كيف يلخص لنا حامد بداياته مع الكتابة ؟

*ماهي المواضيع التي تحب الكتابة فيها ؟

* ماهي الاوقات التي تحبذ الكتابة فيها ؟

* هل سبق لك و أن رفع قلمه للكتابة و لم يجد مايكتب ؟

* رأيك في الكتابات التي يقدمها الأعضاء هنا في بوح القلم الحر ؟

* ماذا يمثل قسم بوح القلم الحر لك ؟

* لو نقول لك أعطنا كلمات عن حبٍّ في حياتك ..ماذا تقول ؟

* كلمات عن أغلى شخص في وجودك ؟

* كلمات لمنتدى اللمة الجزائرية ؟



دمت بخير