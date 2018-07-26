سلسلة شيفة لماوية في ضيافتنا



شيفة لماوية في ضيافتنا



سنضرب لكم موعدا في كل عدد مع شيفة قدمت أشهى الأطباق على لمتنا

تقومون باستضافتها وطرح اسئلة متنوعة تخص عالم الطبخ وطبخاتها

انتظرونا مع أول عدد

لاتبخلوا علينا وعلى ضيفتنا بالأسئلة

الجوائز :

نرحب بأعضاءنا الكرام في منتدى الطبخ في هذه السلسلة المشوقة التي سنتعرف من خلالها على شيفات منتدانا في عالم الطبخوسام للضيفةوسام لأكثر عضو يقدم أسئلة هادفة للعضوة