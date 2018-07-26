سلسلة شيفة لماوية في ضيافتنا

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,133
الإعجابات
60,875
النقاط
821
الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1

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نرحب بأعضاءنا الكرام في منتدى الطبخ في هذه السلسلة المشوقة التي سنتعرف من خلالها على شيفات منتدانا في عالم الطبخ

شيفة لماوية في ضيافتنا


سنضرب لكم موعدا في كل عدد مع شيفة قدمت أشهى الأطباق على لمتنا
تقومون باستضافتها وطرح اسئلة متنوعة تخص عالم الطبخ وطبخاتها

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انتظرونا مع أول عدد

لاتبخلوا علينا وعلى ضيفتنا بالأسئلة


;)

الجوائز :

وسام للضيفة



وسام لأكثر عضو يقدم أسئلة هادفة للعضوة



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