الضيف الرابع عشر من كرسي التعارف مع ( فتى من الغد)

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,223
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

يــســرنــا نــحــن في منتدى اللمة الجزائرية
وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين والاداريين تحت سقف واحد

أو فوق كرسي واحد
هــــــــو














فكــرة الموضوع:

وهي أننا سنصطاد في كل مرة

عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على الكرسي
لمدة أسبوع
وسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره












ملاحظات:

-عدم طرح أسئلة محرجة للضيف
-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها
- في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع

في الأخير أملنا أن نرقى بالمنتدى ونصل رباط الأخوة بين جميع الأعضاء
كأسرة واحدة














واليوم اصطدنا احد الاخوة الأعضاء من الذكور للجلوس على كرسي التعارف
هو الاخ فتى من الغد
مهتم بالتصميم والتقنيه
@فتى من الغد

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من طاقم المرشحين
منتدى السياحة والأسفار
· 19 · من بلاد المليون ونصف مليون ش
إنضم 29 نوفمبر 2017
آخر نشاط منذ 15 دقيقة



رحبو به و ارجو ان تكرموه بالأسئلة
ونعطيه فرصة التعرف عليه عن قرب



 

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