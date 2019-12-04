الضيف الرابع عشر من كرسي التعارف مع ( فتى من الغد)

السلام عليكم ورحمة الله



يــســرنــا نــحــن في منتدى اللمة الجزائرية

وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك



أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين والاداريين تحت سقف واحد



أو فوق كرسي واحد

هــــــــو











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فكــرة الموضوع:



وهي أننا سنصطاد في كل مرة



عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على الكرسي

لمدة أسبوع

وسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره









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