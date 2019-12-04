الضيف الرابع عشر من كرسي التعارف مع ( فتى من الغد)

sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 12,223
- النقاط
- 1,251
- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
يــســرنــا نــحــن في منتدى اللمة الجزائرية
وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين والاداريين تحت سقف واحد
أو فوق كرسي واحد
هــــــــو
يــســرنــا نــحــن في منتدى اللمة الجزائرية
وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين والاداريين تحت سقف واحد
أو فوق كرسي واحد
هــــــــو
فكــرة الموضوع:
وهي أننا سنصطاد في كل مرة
عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على الكرسي
لمدة أسبوع
وسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره
ملاحظات:
-عدم طرح أسئلة محرجة للضيف
-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها
- في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع
في الأخير أملنا أن نرقى بالمنتدى ونصل رباط الأخوة بين جميع الأعضاء
كأسرة واحدة
واليوم اصطدنا احد الاخوة الأعضاء من الذكور للجلوس على كرسي التعارف
هو الاخ فتى من الغد
مهتم بالتصميم والتقنيه
@فتى من الغد
من طاقم المرشحين
منتدى السياحة والأسفار
· 19 · من بلاد المليون ونصف مليون ش
إنضم 29 نوفمبر 2017
آخر نشاط منذ 15 دقيقة
رحبو به و ارجو ان تكرموه بالأسئلة
ونعطيه فرصة التعرف عليه عن قرب
-عدم طرح أسئلة محرجة للضيف
-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها
- في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع
في الأخير أملنا أن نرقى بالمنتدى ونصل رباط الأخوة بين جميع الأعضاء
كأسرة واحدة
واليوم اصطدنا احد الاخوة الأعضاء من الذكور للجلوس على كرسي التعارف
هو الاخ فتى من الغد
مهتم بالتصميم والتقنيه
@فتى من الغد
من طاقم المرشحين
منتدى السياحة والأسفار
· 19 · من بلاد المليون ونصف مليون ش
إنضم 29 نوفمبر 2017
آخر نشاط منذ 15 دقيقة
رحبو به و ارجو ان تكرموه بالأسئلة
ونعطيه فرصة التعرف عليه عن قرب
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42 bytes المشاهدات: 0