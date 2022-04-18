الضيف الرابع عشر، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 29 أوت 2013
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين
وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين
رجلٌ أنا من أعمدة اللمة الجزائرية، إلا أنني لست مقربا من الاعضاء حاليا وكنت مقربا وعلى تواصل مع بعض الاعضاء في مراحل سابقة.
معرفي [أي إسمي في المنتدى] بأحرف لاتينية.
تجدونني في منتدى مشكلتي فهو أقرب الأقسام إلى قلبي. أما عن السؤال إن كنت ضمن الطاقم أو أني عضو عادي فجوابي هو أن عضوتي عادية ولست من طاقم الادارة.
برغم حبي الشديد للمة إلا أن مشاركاتي قليلة ونشاطي و تواجدي قليل في المنتدى .ودود و احب واحترم الجميع و اميل للفكاهة والضحك مع بعض الاعضاء احيانا.
وبالسؤال عن ما إذا تمت دعوتي الى كرسي التعرف فأنا لم يسبق لي ان دعيت الى كرسي التعارف. اسمي هو اسم جزائري.
فهل عرفتم الآن من أكون؟