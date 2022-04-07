الضيف الخامس، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين
وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين
أنا رجلٌ لم يتخلى عن طفولته، فالطفل الذي يعيش داخلي لم تستطع الأيام قتله وهذه نعمة.
المنتدى الأقرب الى قلبي هو منتدى واش راك تهدر هو المنتدى لي كنت ساكن فيه كل وقتي كان هناك من ردود وكتابة مواضيع خاصة كي تكتب فيه بالدارجة الجزائرية وأيضا كنت مشرف عليه.
معرفي (إسمي في المنتدى) باللاتينية ويعرفني الجميع بأني فاكهة المنتدى.
قريب أنا من الأعضاء وربطتني علاقات وثيقة ببعضهم حتى أصبحوا جزءً لا يتجزأ من حياتي.
لست بالقديم البعيد والجديد القريب أنا بينهما. ولقد كنت فيما مضى شخص يدخل اللمة الجزائرية بإستمرار ولكنني لم أعد كذلك
بسبب بعض الأمور التي حدثت في حياتي الخاصة، وللأسف أصبحت منعدم الدخول تقريباً.
تمت إستضافتي على كرسي التعارف فيما مضى وتعرف علي الأعضاء القداما،
إستمتعت أنذاك بالإجابة على أسئلة الأعضاء المليئة بالفضول.
هل عرفتم الآن من أكون؟