نرقع سروالي

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
182
النقاط
13
العمر
58
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
نرقع سروالي:
حين يعيش الفرد صراعات أسرية، وخلافات عميقة بين أبناء البطن الواحدة. يكون من العبث الحديث والتهكم على العلاقة بين السلطة والمواطن.
مخ الهدرة: نرقع سروالي قبل ما نفكر ندير مهنة خياط.
 
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