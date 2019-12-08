نرقع سروالي :

حين يعيش الفرد صراعات أسرية، وخلافات عميقة بين أبناء البطن الواحدة. يكون من العبث الحديث والتهكم على العلاقة بين السلطة والمواطن .

مخ الهدرة: نرقع سروالي قبل ما نفكر ندير مهنة خياط .