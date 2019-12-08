سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 182
- النقاط
- 13
- العمر
- 58
- محل الإقامة
- المقاطعة الادارية تقرت
- الجنس
- ذكر
نرقع سروالي:
حين يعيش الفرد صراعات أسرية، وخلافات عميقة بين أبناء البطن الواحدة. يكون من العبث الحديث والتهكم على العلاقة بين السلطة والمواطن.
مخ الهدرة: نرقع سروالي قبل ما نفكر ندير مهنة خياط.
حين يعيش الفرد صراعات أسرية، وخلافات عميقة بين أبناء البطن الواحدة. يكون من العبث الحديث والتهكم على العلاقة بين السلطة والمواطن.
مخ الهدرة: نرقع سروالي قبل ما نفكر ندير مهنة خياط.