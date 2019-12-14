أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم

إن حفظ القرآن له فضل كبير لذا حث الإسلام على حفظه في الصدور ورغب في هذا، ومن أفضل طرق حفظ القرآن ما يلي:



-اختيار الوقت المناسب للحفظ ويفضل في الصبح بعد الفجر أو قبله حيث السكون والطمأنينة وحضور القلب وقلة الشواغل.

-ابدأ بما تستسهل حفظه أولا حتى تشجع نفسك، وثبت الطبعة التي تحفظ عليها حتى تعلم موضع الآيات في الصفحة.





-حضور المعنى في ذهنك يسهل عليك الحفظ، كثيرًا فيفضل أن تطلع على تفسير ما تود حفظه في عجالة.





-استعن بمحفظ فهذا خير لك حتى يسهل عليك المهمة وينابعك جيدا ويصحح لك الخطأ.

-كتابة ما تحفظ ليس طريقة بدائية لكنها مهمة لتثبيت الحفظ.

-استعن على استذكار ما تحفظ بقرائته في الصلاة خاصة النوافل.

-قسم القرآن على إلى أجزاء تحفظ على فترلت معينة وكلما اجتزت مرحلى شجع نفسك وحفزها.

-كرر ما تود حفظه كثيرا ثم اقرأ التالي وكرره حتى تحفظه ثم اجمع بينه ما حفظت وهكذا حتى نهاية كل سورة.

- ينصح بعدم حفظ أجزاء كبيرة في البداية، ولكن توسط حتى لا تمل مبكرا.

مراجعة ما تم حفظه أهم بكثير من حفظ أجزاء جديدة، فاجعل لمراجعة الماضي وقتا مجددا.

-جدد نيتك دائما في كل مرة فهذا يسهل عليك المهمة، واستعن بالدعاء والطاعات أن ييسر الله لك الحفظ.

- ابتعد عن المعاصي والملهيات بقدر الوسع؛ فالمعاصي تغلق القلوب والعقول وتسد عليك الطريق.