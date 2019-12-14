أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم

ناصر dz

ناصر dz

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إن حفظ القرآن له فضل كبير لذا حث الإسلام على حفظه في الصدور ورغب في هذا، ومن أفضل طرق حفظ القرآن ما يلي:

-اختيار الوقت المناسب للحفظ ويفضل في الصبح بعد الفجر أو قبله حيث السكون والطمأنينة وحضور القلب وقلة الشواغل.
-ابدأ بما تستسهل حفظه أولا حتى تشجع نفسك، وثبت الطبعة التي تحفظ عليها حتى تعلم موضع الآيات في الصفحة.


-حضور المعنى في ذهنك يسهل عليك الحفظ، كثيرًا فيفضل أن تطلع على تفسير ما تود حفظه في عجالة.


-استعن بمحفظ فهذا خير لك حتى يسهل عليك المهمة وينابعك جيدا ويصحح لك الخطأ.
-كتابة ما تحفظ ليس طريقة بدائية لكنها مهمة لتثبيت الحفظ.
-استعن على استذكار ما تحفظ بقرائته في الصلاة خاصة النوافل.
-قسم القرآن على إلى أجزاء تحفظ على فترلت معينة وكلما اجتزت مرحلى شجع نفسك وحفزها.
-كرر ما تود حفظه كثيرا ثم اقرأ التالي وكرره حتى تحفظه ثم اجمع بينه ما حفظت وهكذا حتى نهاية كل سورة.
- ينصح بعدم حفظ أجزاء كبيرة في البداية، ولكن توسط حتى لا تمل مبكرا.
مراجعة ما تم حفظه أهم بكثير من حفظ أجزاء جديدة، فاجعل لمراجعة الماضي وقتا مجددا.
-جدد نيتك دائما في كل مرة فهذا يسهل عليك المهمة، واستعن بالدعاء والطاعات أن ييسر الله لك الحفظ.
- ابتعد عن المعاصي والملهيات بقدر الوسع؛ فالمعاصي تغلق القلوب والعقول وتسد عليك الطريق.
 
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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكور على الموضوع
بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك
 
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