فَهْرَسْ المَوَاضِيعْ المُمَيَّزة لمُنْتَدَى السَيَّاحَةُ وَ الأَسْفَارِ .. ~((2020))

فتى من الغد

فتى من الغد

:: مرشح للإشراف ::
منتدى السياحة والأسفار
طاقم المرشحين
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
2,128
النقاط
2,481
العمر
19
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية السلام لكل رواد هذا المنتدى الذي ما هو إلا مجتمع مصغر
من مجتمع منتديات اللمة الجزائرية

سيحتضن هدا الموضوع افكاركم ومواضيعكم النيرة والمميزة واقلامكم المبدعة

سيحضى كل موضوع مميز

بــختم خاص بالتميز


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وسيدرج الموضوع ضمن هذا الفهرس

كذلك سيحضى كل المميزون من الأعضاء على ميزات أخرى:
- التميز لـ 03 مرات = 150 نقطة شرفية


- أيضا التميز لـ 06 مرات = وسام التميز بمنتدى السياحة والاسفار


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كذلك الردود المميزة والمتابعة لهذا المجتمع العام ستحضى بميزات:
- -

معايير التميز:
*الحصرية لمنتدى اللمة الجزائرية
* الأسلـوب المعتمد في الطرح
* المغـزى من الموضوع (مفيد وهادف)
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بالتوفيق للجميع
 
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